Зачем же ставят вентиляционные шахты – сообщает 24 Канал.

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Зачем ставить вентиляционные шахты

Вентиляционные шахты обеспечивают циркуляцию воздуха и создание здорового микроклимата в доме. Это две главные задачи, которые они должны выполнять.

Впрочем, это не все причины, почему в домах ставят вентиляционные шахты. Так, по словам экспертов, есть и другие объяснения:

вывод загрязненного воздуха из дома – говорится об углекислом газе, влажность, неприятные запахи и пыль;

циркуляция воздуха – выводя загрязненный воздух, вентиляционные шахты позволяют попасть в помещение свежему и чистому;

предотвращение появления плесени;

безопасность – в случаях утечки газа вентиляционные шахты будут выводить все из квартиры или дома.

Обычно вентиляционные шахты ставят на кухнях, в ванных комнатах и туалете. Иногда их можно увидеть в гардеробных.

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