Виктория Бекхэм объединила интерьер дома неожиданным цветом – дизайнеры в восторге
- Виктория Бекхэм использует зеленый цвет как акцент, объединяя различные помещения своего дома в единое стильное пространство.
- Зеленый оттенок в интерьере создает ощущение гармонии и спокойствия, гармонично сочетаясь с другими цветами и материалами.
Виктория Бекхэм использует неожиданный нейтральный цвет как "красную нить" в своем доме, благодаря чему интерьер получает целостный и непринужденно элегантный вид.
Речь идет о зеленом – оттенке, который дизайнер последовательно применяет как акцент в различных помещениях. Об этом пишет Ideal Home.
Как Бехкем благодаря цвету создает гармонию в доме?
Еще со времен Spice Girls Викторию Бекхэм считают иконой стиля, и ее подход к оформлению интерьеров только подтверждает этот статус.
Она объединяет пространства с помощью зеленого цвета, используя его не как доминанту, а как повторяющийся элемент, мягко объединяющий комнаты между собой.
Такой прием демонстрирует умение работать с актуальными цветовыми трендами сдержанно и эффективно.
В дизайне интерьеров зеленый все чаще воспринимают как нейтральный цвет, и дом Виктории Бекхэм является наглядным примером этого подхода.
Естественный, землистый оттенок создает ощущение спокойствия, баланса и гармонии, не перегружая пространство.
На фото из ее дома и коммерческих пространств можно заметить зеленые акценты – от бархатного пуфа в гостиной до фисташково-зеленого дивана в гардеробной. Именно повторяющиеся вкрапления цвета делают интерьер узнаваемым и одновременно изящным.
Бархатный пуф в гостиной Бехкем: смотрите видео
Фисташково-зеленый диван в гардеробной: смотрите фото
Использование "красной нити" в интерьере – это дизайнерский принцип, при котором один цвет, материал или узор проходит через все помещение, создавая ощущение целостности. Проще всего реализовать этот прием с помощью акцентного цвета, появляющегося в разных комнатах в деталях.
Зеленый хорошо подходит для этой роли, ведь он универсальный, вневременной и легко сочетается как с теплыми, так и с холодными тонами. Его можно гармонично комбинировать с деревом, камнем, металлами, нейтральными оттенками и растениями.
Как пишет Better Homes and gardens, дизайнеры советуют использовать его не только в краске, но и в фактурах – мебели, текстиле, дереве или декоративных деталях. Для баланса стоит сочетать его с более глубокими, темными акцентами и применять там, где нужна мягкость и уют, а не яркий акцент.
Благодаря последовательному использованию зеленого как "красной нити" интерьер дома Виктории Бекхэм кажется продуманным, гармоничным и стильным. Цвет одновременно освежает пространство и создает ощущение уюта, избегая холодной или слишком стерильной атмосферы.
