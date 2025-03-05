Как ухаживать за полом из виниловых досок: распространенные ошибки

Виниловые полы – это популярный выбор для дома благодаря их долговечности, устойчивости к царапинам, влаге и легкости в уходе.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, даже такой неприхотливый пол требует правильного ухода, чтобы сохранять свой безупречный вид в течение многих лет. Самые распространенные ошибки при чистке виниловых полов и как их избежать, рассматриваем далее.

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Нерегулярная уборка

Виниловые полы требуют регулярного удаления пыли и мусора. Если откладывать уборку слишком долго, мелкие частицы пыли могут оставлять царапины на поверхности. Рекомендуется подметать или пылесосить пол ежедневно, особенно в местах с высоким уровнем движения.

Использование пылесоса с вращающейся щеткой

Вращающиеся щетки пылесосов предназначены для ковров и могут повредить винил, оставляя царапины. Прежде чем пылесосить виниловый пол, выключите щеточный валик или воспользуйтесь специальной насадкой для твердых поверхностей.

Применение нитевых швабр

Нитевые швабры оставляют избыток влаги на полу, что может привести к его повреждению. Лучше использовать швабры-распылители из микрофибры, которые равномерно распределяют минимальное количество воды.

Чистка жесткими щетками

Жесткие щетки могут поцарапать поверхность пола, создавая места, где скапливается грязь. Для удаления пятен используйте мягкие губки и нейтральные моющие средства.

Использование агрессивных химических средств

Отбеливатели, нашатырный спирт и другие агрессивные средства могут повредить защитное покрытие виниловых полов. Вместо этого используйте нейтральные моющие средства или раствор воды с небольшим количеством жидкого мыла.

Как вымыть виниловый пол: смотрите видео

Избыток моющего средства

Слишком большое количество моющего средства оставляет липкий налет, который притягивает грязь. Оптимальная пропорция – половина чайной ложки мыла на каждый литр воды.

Использование пароочистителей

Высокая температура и влага от пароочистителей могут повредить винил, вызвав его деформацию. Лучший способ уборки – это влажная салфетка из микрофибры.

Пренебрежение мгновенной уборкой разливов

Даже небольшое количество воды, оставленное на поверхности, может просочиться между досками и вызвать деформацию. Разливы следует вытирать сразу после их появления.

Сушка на воздухе

Оставлять пол высыхать естественным путем после мытья – ошибка. Лучше используйте сухие салфетки из микрофибры, чтобы быстро удалить остатки влаги.

Использование воска или полироля

Виниловые полы имеют защитное покрытие, которое не нуждается в воске или полироле. Нанесение этих средств может оставить липкий налет и испортить вид пола.