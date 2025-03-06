Что делать, если окно заклинило на проветривании: действенный лайфхак

С наступлением теплых дней все чаще окна начинают открывать на режим проветривания. Однако нередко случается проблема, когда конструкцию заклинивает, и закрыть окно не удается.

Впрочем, не спешите сразу вызывать мастера, ведь существует лайфхак, как закрыть окно, если оно застряло на проветривании. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что делать, если после проветривания не закрывается окно

Во время проветривания часто бывает такое, что окно обратно не закрывается. Ручка поворачивается на 45 градусов, но дальше не идет. Причина в том, что у поворотно-откидной створки есть подпружиненный флажок-рычаг. Его называют блокиратором поворота ручки от самопроизвольного открытия.

Главная задача блокиратора – фиксировать ручку в конкретном положении. Однако, иногда механизм заклинивает. Это может происходить из-за искривления профиля рамы или створки. В таких случаях рычаг начинает проходить мимо механизма на раме, ручка проскакивает блокиратор, а дальше – окно не закрывается.

Чтобы решить эту проблему, стоит прижать рычаг, который блокирует ручку. С помощью отвертки блокиратор следует прижать и опустить вниз. Тогда окно без проблем закроется.

Как отремонтировать окно, которое заклинило на проветривании: смотрите видео

Если же окно заклинило в закрытом режиме, и с помощью ручки оно не открывается, то стоит обратиться к специалистам. Такое окно не удастся отремонтировать самостоятельно, а вмешательство может только ухудшить ситуацию.