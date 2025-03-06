Втім, не поспішайте відразу викликати майстра, адже існує лайфхак, як закрити вікно, якщо воно застрягло на провітрюванні. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що робити, якщо після провітрювання не закривається вікно

Під час провітрювання часто буває таке, що вікно назад не закривається. Ручка повертається на 45 градусів, але далі не йде. Причина у тому, що у поворотно-відкидної стулки є підпружинений прапорець-важіль. Його називають блокатором повороту ручки від мимовільного відкриття.

Головна задача блокатора – фіксувати ручку в конкретному положенні. Однак, інколи механізм заклинює. Це може відбуватися через викривлення профілю рами чи стулки. У таких випадках важіль починає проходити повз механізм на рамі, ручка проскакує блокатор, а далі – вікно не закривається.

Щоб вирішити цю проблему, варто притиснути важіль, який блокує ручку. За допомогою викрутки блокатор слід притиснути та опустити вниз. Тоді вікно без проблем закриється.

Як відремонтувати вікно, яке заклинило на провітрюванні: дивіться відео

Якщо ж вікно заклинило у закритому режимі, й за допомогою ручки воно не відкривається, то варто звернутися до фахівців. Таке вікно не вдасться відремонтувати самотужки, а втручання може лише погіршити ситуацію.