5 типов вещей, которые нельзя мыть водой, даже если очень хочется

Когда дело доходит до уборки, кажется очевидным: просто добавь воды – и все будет блестеть. Но не все так просто.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые вещи в вашем доме не только не требуют мытья водой, но и могут сильно пострадать от контакта с ней. Какие типы предметов лучше не мыть водой, рассказываем далее.

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Электроника

Ноутбуки, лампы, колонки, клавиатуры – все это категорически нельзя мыть водой. Даже незначительное просачивание влаги внутрь может привести к поломке.

Вместо этого используйте салфетки из микрофибры для очистки от пыли, а для сложных участков – маленький пылесос или зубную щетку с мягкой щетиной.

Деревянные полы и мебель

Древесина – это природный материал, который впитывает воду. Влага может вызвать деформации, трещины и даже гниение.

Вместо влажной уборки вытирайте разливы сразу, используйте очистительные средства для дерева. мойте пол хорошо отжатой шваброй или спреем с раствором для древесины, а после влажной уборки высушите пол полотенцем.

Некоторые поверхности категорически нельзя мыть водой / Фото Freepik

Серебро, латунь и другие покрытые металлы

Вода может повредить защитное покрытие на металлах и спровоцировать потемнение. Особенно это касается винтажных предметов.

Вместо воды используйте специальные полироли для серебра или латуни и избегайте попыток "оттереть налеты" водой – это только усугубит ситуацию.

Замша, велюр и бархат

Эти ткани очень чувствительны к влаге. Вода может оставлять пятна, вызвать морщины или портить текстуру.

Если нужно почистить такие материалы, используйте средства, специально разработанные для бархата или замши, а мебель пылесосьте регулярно и очищайте пятна точечно.

Пористые природные материалы

Мрамор, гранит, штукатурка, внутренний кирпич имеют защитное покрытие, которое разрушается под действием воды. После этого поверхность впитывает пятна и становится уязвимой к повреждениям.

Такие поверхности очищайте специальными средствами для конкретного материала, а для внутреннего кирпича используйте мягкую слегка влажную щетку.

К слову, во время уборки стоит быть осторожными не только с водой. Также есть 4 тренда в уборке, которые профессионалы советуют игнорировать, потому что они представляют опасность.