Незаметно вредят здоровью: 5 растений, которые нельзя сажать на своей клумбе
- Олеандр, наперстянка и молочай являются токсичными растениями, которые могут вызвать аллергические реакции и раздражение.
- Тис и датура, хоть и декоративные, тоже содержат ядовитые вещества.
Некоторые декоративные растения имеют очень привлекательный вид. Однако их лучше не сажать на домашней клумбе из-за токстичности и тяжелой "энергетики".
Сад обычно ассоциируется со спокойствием и отдыхом, однако не все растения способствуют гармонии – некоторые, наоборот, могут создавать дискомфорт или даже представлять риск для здоровья людей и животных. Об этом пишет ТСН.
Какие растения не стоит сажать на клумбе?
Одним из таких растений считают олеандр. Он имеет эффектный вид и часто используется в озеленении, однако является ядовитым. Его сок может вызвать раздражение кожи и аллергические реакции, а сильный аромат иногда провоцирует головную боль и слабость, особенно у чувствительных людей. Поэтому олеандр не советуют высаживать на небольших дворах или рядом с жилыми зонами.
Не высаживайте олеандр во дворе / Фото Pinterest
Еще один опасный, хоть и красивый цветок – наперстянка. Она содержит токсичные вещества, которые влияют на сердечно-сосудистую систему. Даже контакт с растением может вызвать раздражение, а пыльца иногда провоцирует головокружение или плохое самочувствие. Поэтому ее часто считают растением с "тяжелой" атмосферой.
Наперстянка – красивое, но опасное растение / Фото Pinterest
Молочай также входит в перечень нежелательных растений. Его особенность – едкий млечный сок, который может вызвать ожоги кожи и аллергические реакции. В народных представлениях молочаю даже приписывают способность истощать энергию пространства, поэтому его советуют избегать возле дома.
Не сажайте молочай возле дома / Фото Pinterest
Тис – вечнозеленое растение, которое имеет декоративный вид, но очень токсично. Его хвоя и ягоды содержат ядовитые вещества. Кроме того, из-за своего "веса" и густой тени он не всегда подходит для зон отдыха, поэтому его часто избегают в домашних садах.
Тис лучше не сажать возле дома / Фото Pinterest
Датура (дурман) имеет необычные крупные цветы, но является одним из самых опасных декоративных растений. Ее аромат может вызвать сонливость и головную боль, а химические соединения в составе являются сильно токсичными. Из-за этого ее не рекомендуют высаживать вблизи жилых построек или мест отдыха.
Не сажайте на клумбе дурман / Фото Pinterest
Какие еще растения не советуют сажать в саду
Как пишет Martha Stewart, не все растения одинаково безопасны или уместны. Некоторые из них могут быть ядовитыми, агрессивно разрастаться или вредить другим растениям. Эксперты советуют избегать таких видов в своем саду.
Одна из них – жимолость японская. Она очень красивая, но быстро разрастается и буквально обвивает другие растения, угнетая их и даже уничтожая.
Еще одно проблемное растение – вербейник. Хотя ее нежные белые цветы привлекательны, в саду она ведет себя агрессивно и быстро занимает территорию.
Фиалка синяя может быть хорошим почвопокровником, но если попадет на газон, ее трудно контролировать – она разрастается и портит вид травы.
Лютик весенний имеет яркие желтые цветы, но очень быстро распространяется и вытесняет другие растения. Его сложно вывести, потому что он размножается подземными клубнями.
Глициния – еще одна популярная декоративная лиана. Она имеет эффектный вид, но может повреждать деревья и ее трудно контролировать, если она разрастется.
Беладона (дурман пасленовый) – очень токсичное растение. Она опасна даже при прикосновении, а ее ягоды могут вызвать серьезное отравление.
Плющ английский часто используют для озеленения, но он тоже агрессивный: быстро разрастается, вредит деревьям и является ядовитым для людей и животных.
Еще одно очень ядовитое растение – аконит (борец). Несмотря на декоративный вид, его не стоит сажать там, где могут быть дети или домашние животные.
Как прогнать муравьев из сада и огорода с помощью моющего средства?
С приходом весны садоводы часто сталкиваются с нашествием насекомых в саду. Обычно для борьбы с ними используют химические средства, но они могут вредить почве и растениям.
Эксперт по дому и саду Молли Миллер советует более простые и безопасные методы, в частности обычное хозяйственное мыло. Его можно натереть на терке и рассыпать стружку по клумбам и грядкам.
Также куском мыла можно провести по местам, где обычно появляются насекомые, например у дверей или стен.
Сильный запах мыла, особенно ароматизированного, отпугивает вредителей и сбивает их ориентацию, из-за чего они реже заселяют участок.
Подобный эффект имеют и резкие запахи, например уксус, мята или цитрусовые. Еще одно природное средство – корица.