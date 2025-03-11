Драматический акцент: какие высокие цветы стоит выбрать для вашего сада

Высокие цветы могут придать саду уникальный вид, создавая эффектные акценты, живые фоны для других растений или естественный экран для уединения.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, они вносят движение, текстуру и меняют восприятие пространства. Однако, выбирая высокие растения, важно учитывать их особенности, условия роста и сочетание с другими культурами. На какие цветы лучше обратить внимание, рассказываем далее.

К теме 6 вьющихся растений, которые быстро создадут пышный сад

Воронец

Идеальный вариант для контрастного сада. Белые цветы этого растения, достигающие двух метров, кажутся почти созданными из света на фоне темных листьев. Кроме того, они прекрасно подходят для затененных участков.

Мальва

Классическое растение с кистями крупных ярких цветов. Мальва может вырастать до 3 метров и прекрасно сочетается с другими растениями в саду.

Анемона японская

Элегантное растение, которое цветет с конца лета до осени, достигая 1,5 метра. Подходит они как для солнца, так и для полутени, что делает ее универсальным выбором для сада.

Дудник гигантский

Это растение имеет красновато-фиолетовые цветы на длинных стеблях, достигающих 3 метров. Благодаря своему размеру и необычному окрасу оно добавляет саду архитектурной выразительности.

Сад с высокими цветами: смотрите видео

Китайская луговая рута

Это воздушное и нежное растение с лавандовыми цветами также может достигать 3 метров, создавая эффект дымки в саду благодаря своим небольшим бутонам.

Пампаская трава

Ее пушистые соцветия достигают 2,5 метра в высоту, добавляя саду динамики и естественной защиты от нежелательных гостей.

Книфофия стеблевая

Ее желто-красные цветы напоминают факелы, вырастая до 1,5 метра. Это растение прекрасно смотрится вдоль заборов, а также хорошо сочетается с другими цветами.

Полынь молочноцветковая

Эта полынь создает нежную белую дымку в саду, вырастая до 2 метров, а его темные листья контрастируют с яркими цветами, создавая красивый узор между растениями.

Кстати, роскошный сад наполненный яркими растениями не только добавляет участку красоты. З некоторых цветов для сада получаются еще и профессиональные букеты.