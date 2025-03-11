Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, вони вносять рух, текстуру та змінюють сприйняття простору. Однак, вибираючи високі рослини, важливо враховувати їхні особливості, умови зростання та поєднання з іншими культурами. На які квіти краще звернути увагу, розповідаємо далі.

До теми 6 в'юнких рослин, які швидко створять пишний сад

Воронець

Ідеальний варіант для контрастного саду. Білі квіти цієї рослини, що сягають двох метрів, здаються майже створеними зі світла на тлі темного листя. Крім того, вони чудово підходять для затінених ділянок.

Мальва

Класична рослина з китицями великих яскравих квітів. Мальва може виростати до 3 метрів і чудово поєднується з іншими рослинами у саду.

Анемона японська

Елегантна рослина, яка цвіте з кінця літа до осені, досягаючи 1,5 метра. Підходить вони як для сонця, так і для півтіні, що робить її універсальним вибором для саду.

Дудник гігантський

Ця рослина має червонувато-фіолетові квіти на довгих стеблах, що сягають 3 метрів. Завдяки своєму розміру та незвичному забарвленню вона додає саду архітектурної виразності.

Сад з високими квітами: дивіться відео

Китайська лугова рута

Ця повітряна та ніжна рослина з лавандовими квітами також може сягати 3 метрів, створюючи серпанковий ефект у саду завдяки своїм невеликим бутонам.

Пампаська трава

Її пухнасті суцвіття досягають 2,5 метри у висоту, додаючи саду динаміки та природного захисту від небажаних гостей.

Кніфофія стеблова

Її жовто-червоні квіти нагадують смолоскипи, виростаючи до 1,5 метра. Ця рослина чудово виглядає вздовж парканів, а також гарно поєднується з іншими квітами.

Полин молочноквітковий

Цей полин створює ніжний білий серпанок у саду, виростаючи до 2 метрів, а його темне листя контрастує з яскравими квітами, створюючи гарний візерунок між рослинами.

До речі, розкішний сад наповнений яскравими рослинами не тільки додає ділянці краси. З деяких квітів для саду виходять ще й професійні букети.