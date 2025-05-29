Практичность или роскошь: зачем в старых домах делали высокие потолки

В старых домах типа сталинок или квартирах "австрийского люкса" во Львове можно увидеть очень высокие потолки. Они могут достигать от 3,5 до 4 метров. Некоторые могут подумать, что это делали только для того, чтобы подчеркнуть свой социальный статус или сделать интерьер роскошным.

Однако, высокие потолки делали и с учетом практичности. Зачем же в старых домах настолько высокие потолки – сообщает 24 Канал.

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Почему в старых домах делали высокие потолки

Как в частных домах, так и в многоэтажках сейчас привычным является потолок от 2,5 до 2,7 метра. Однако еще несколько десятков лет назад потолки делали значительно выше. Это можно объяснить эстетическими и практическими намерениями.

К примеру, в сталинках, которые активно возводили в 1930 – 1950 годах, потолки могли достигать 4 метров. Это делали в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать роскошь и величие, а во-вторых – чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

В старых австрийских домах, которые до сих пор являются "люксовыми" во Львове, также возводили высокие потолки. На это влияли несколько факторов. Так, по практическим причинам высокие потолки возводили, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха, вентиляцию и создать благоприятный микроклимат.



Почему в старых домах высокие потолки / Фото Pexels

Если в холодное время в таких квартирах было прохладно, то летом они были идеальными, ведь весь горячий воздух поднимался, создавая снизу комфортный микроклимат. Кроме того, главным источником освещения было солнце, поэтому нужно было ставить высокие окна, чтобы внутрь проходило больше естественного света.

Конечно, высокие потолки были также символом роскоши. Они имели величественный вид, а также позволяли хозяевам устанавливать роскошные люстры, которые подчеркивали статус и достаток.

Также на возведение высоких потолков влияли и архитектурные стили. В XIX – начале XX века особенно развивались эклектика и неоренессанс, поэтому это также оставило отпечаток на строительстве обычных жилых домов.