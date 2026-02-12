Традиционные вытяжки постепенно исчезают из кухонь: чем их активно заменяют в Европе
- Традиционные вытяжки надоедают.
- Их заменяют вытяжки с выносным мотором и централизованные вентиляционные системы, которые обеспечивают более тихую работу, лучшую мощность и эстетичный вид.
Громкий мотор над плитой, жирные фильтры, которые надо постоянно мыть, и металлический "короб", портящий вид кухни – традиционная вытяжка уже не кажется идеальным решением. От вентиляции никто не отказывается, но подход меняется.
В современных квартирах и домах все чаще выбирают более тихие и эстетичные системы. Об этом пишет "Радио Трек"
Почему обычные вытяжки выходят из моды?
Шум
В квартирах с открытой планировкой кухня совмещена с гостиной. И когда работает вытяжка, ее гул мешает разговорам, телевизору и отдыху.
Постоянный уход
Жировые фильтры быстро забиваются, угольные нужно регулярно менять. Если этого не делать – эффективность работы вытяжки падает, а шум растет. К тому же внутри скапливается липкий налет.
Внешний вид
Массивная конструкция над плитой не всегда вписывается в современный минималистичный интерьер.
Чем заменить традиционные вытяжки?
Вытяжка с выносным мотором
Над плитой остается лишь аккуратная панель для забора воздуха, а сам двигатель устанавливают подальше – например: в кладовке или техническом помещении на чердаке на лоджии в вентиляционной шахте или на крыше частного дома. Управление при этом остается на кухне.
Преимущества такого решения:
- Тишина – основной шум – вне жилой зоны.
- Лучшая мощность – система эффективнее удаляет пар и запахи.
- Меньше вибраций – оборудование служит дольше.
- Опрятный вид кухни – без громоздкой конструкции над плитой.
Еще более современный вариант – централизованная вентиляция.
В современных домах в Северной Европе часто устанавливают централизованную вентиляцию с рекуперацией тепла. Это означает, что воздух в доме постоянно обновляется автоматически, а кухня имеет отдельный канал для активного отвода пара и запахов. В результате:
- над плитой нет шумной вытяжки с мотором;
- запахи и влага контролируются постоянно, а не только во время приготовления пищи;
- зимой тепло сохраняется, потому что система возвращает часть тепловой энергии обратно в помещение.
В таких системах над варочной поверхностью может быть только тихая декоративная панель-заборник без собственного двигателя.
Замените традиционные вытяжки на более современные варианты / Фото Pexels
Как легко почистить вытяжку и вентиляцию на кухне?
Чтобы вытяжка работала эффективно и не собирала жир, ее нужно чистить раз в месяц (если вы готовите часто) или раз в три месяца, если готовите редко. Об этом пишет Martha Stewart.
- Выключите вытяжку и снимите фильтры и решетки.
- Отсоедините устройство от сети.
- Снимите жировые и угольные фильтры и очистите лопасти вентилятора влажной тканью с мягким моющим средством.
- Протрите внешнюю поверхность.
- Используйте мягкую ткань и теплую воду с несколькими каплями мыла.
- Для сильного загрязнения можно сделать пасту из соды и воды или попробовать раствор из уксуса.
- Протирайте по направлению текстуры поверхности, чтобы не оставить царапин.
- Замочите фильтры и решетки.
- Снимите их и замочите в теплой мыльной воде, чтобы удалить жир и загрязнения.
- Затем тщательно сполосните и установите обратно.
- При необходимости дополнительно почистите фильтры.
- Для сильных загрязнений используйте мягкую щетку для антипригарной посуды и щадящее моющее средство.
- Не используйте абразивные губки или жесткие щетки на нержавейке или дереве.
Нужен ли плинтус в современном интерьере?
Раньше плинтус был обязательным – он скрывал стыки пола со стенами и неровности после ремонта. Сегодня многие украинцы отказываются от него в пользу минимализма и легкого ухода. Современные альтернативы охватывают:
- Скрытый плинтус – устанавливается вровень со стеной, легко мыть пол, имеет стильный вид, но требует планирования еще на этапе ремонта.
- Дюрополимерный плинтус – прочный, водостойкий, можно красить под стену, дороже пластикового.
- Пробковый компенсационный шов – небольшой зазор между стеной и полом заполняют пробковой полосой, имеет минималистичный и аккуратный вид, но нижняя часть стены меньше защищена.