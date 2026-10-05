Каштаны в картошке – это не шутка: зачем хозяева используют этот странный трюк

После сбора картофеля перед хозяевами встает новая задача – сохранить урожай до весны. Клубни могут начать прорастать, сморщиваться или гнить, если для них не создать правильные условия. Однако сторонники народных методов советуют положить в ящики с картофелем обычные каштаны и желуди.

Как пишет Top.pl, этот способ якобы помогает дольше хранить клубни без специальных средств.

Зачем к картофелю кладут каштаны?

Согласно народным рекомендациям, хорошо высушенные сырые каштаны кладут прямо между клубнями. Им приписывают способность частично поглощать избыточную влагу и выделять вещества, которые могут сдерживать появление ростков.

Вместе с каштанами иногда используют желуди. Сторонники этого метода считают, что они помогают поддерживать благоприятную влажность и таким образом снижают риск пересыхания или порчи картофеля. Впрочем, полагаться только на каштаны или желуди не стоит. Гораздо важнее создать правильные условия хранения.

Зачем к картофелю кладут каштаны / Фото Unsplash

Как сохранить картофель до весны?

Лучше всего картофель хранится в темном, сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении.