Дом Вокруг дома Каштаны в картошке – это не шутка: зачем хозяева используют этот странный трюк
5 октября, 11:07
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Каштаны в картошке – это не шутка: зачем хозяева используют этот странный трюк

Алена Гогунская

После сбора картофеля перед хозяевами встает новая задача – сохранить урожай до весны. Клубни могут начать прорастать, сморщиваться или гнить, если для них не создать правильные условия. Однако сторонники народных методов советуют положить в ящики с картофелем обычные каштаны и желуди.

Как пишет Top.pl, этот способ якобы помогает дольше хранить клубни без специальных средств.

Зачем к картофелю кладут каштаны?

Согласно народным рекомендациям, хорошо высушенные сырые каштаны кладут прямо между клубнями. Им приписывают способность частично поглощать избыточную влагу и выделять вещества, которые могут сдерживать появление ростков.

Вместе с каштанами иногда используют желуди. Сторонники этого метода считают, что они помогают поддерживать благоприятную влажность и таким образом снижают риск пересыхания или порчи картофеля. Впрочем, полагаться только на каштаны или желуди не стоит. Гораздо важнее создать правильные условия хранения.

Зачем к картофелю кладут каштаны / Фото Unsplash

Как сохранить картофель до весны?

Лучше всего картофель хранится в темном, сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении.

  • Оптимальной для клубней считается температура примерно 5–10 градусов. Слишком высокая температура ускоряет прорастание. Чрезмерный холод также нежелателен: при температурах, близких к нулю, часть крахмала в клубнях превращается в сахара, поэтому картофель может приобрести сладковатый вкус.
  • Не менее важно защищать урожай от света. Освещение способствует образованию хлорофилла, поэтому клубни зеленеют. Одновременно в них может увеличиваться содержание гликоалкалоидов, в частности соланина, поэтому зеленый картофель не стоит употреблять.
  • Перед укладкой на хранение картофель также нужно перебрать и удалить поврежденные или подгнившие клубни. Даже одна испорченная картофелина может стать источником проблем для всего ящика.