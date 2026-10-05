Каштаны в картошке – это не шутка: зачем хозяева используют этот странный трюк
После сбора картофеля перед хозяевами встает новая задача – сохранить урожай до весны. Клубни могут начать прорастать, сморщиваться или гнить, если для них не создать правильные условия. Однако сторонники народных методов советуют положить в ящики с картофелем обычные каштаны и желуди.
Как пишет Top.pl, этот способ якобы помогает дольше хранить клубни без специальных средств.
Зачем к картофелю кладут каштаны?
Согласно народным рекомендациям, хорошо высушенные сырые каштаны кладут прямо между клубнями. Им приписывают способность частично поглощать избыточную влагу и выделять вещества, которые могут сдерживать появление ростков.
Вместе с каштанами иногда используют желуди. Сторонники этого метода считают, что они помогают поддерживать благоприятную влажность и таким образом снижают риск пересыхания или порчи картофеля. Впрочем, полагаться только на каштаны или желуди не стоит. Гораздо важнее создать правильные условия хранения.
Как сохранить картофель до весны?
Лучше всего картофель хранится в темном, сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении.
- Оптимальной для клубней считается температура примерно 5–10 градусов. Слишком высокая температура ускоряет прорастание. Чрезмерный холод также нежелателен: при температурах, близких к нулю, часть крахмала в клубнях превращается в сахара, поэтому картофель может приобрести сладковатый вкус.
- Не менее важно защищать урожай от света. Освещение способствует образованию хлорофилла, поэтому клубни зеленеют. Одновременно в них может увеличиваться содержание гликоалкалоидов, в частности соланина, поэтому зеленый картофель не стоит употреблять.
- Перед укладкой на хранение картофель также нужно перебрать и удалить поврежденные или подгнившие клубни. Даже одна испорченная картофелина может стать источником проблем для всего ящика.