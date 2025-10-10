Всего за 5 секунд: как вывести запах плесени из стиралки
- Стиральная машина нуждается в регулярном уходе из-за возможного появления плесени.
- Плесень образуется из-за влаги и остатков порошка, вызывая неприятный запах.
Стиральная машина - настоящий спаситель в быту, но даже она нуждается в регулярном уходе. Из-за влаги, остатков порошка и кондиционера внутри устройства может образовываться плесень, которая со временем начинает неприятно пахнуть и портить свежевыстиранные вещи.
Об этом сообщила специалист компании Heritage Park Laundry Кендра Косенца в комментарии Express, передает 24 Канал.
Смотрите также Роковая ошибка, которая испортит все: эксперты назвали пятна, которые нельзя стирать горячей водой
Эксперт отмечает: главное правило чистой стиральной машины – не закрывать дверцу сразу после стирки.
Держите дверцу стиральной машины и лоток для порошка открытыми не менее часа после того, как переложите вещи в сушилку, чтобы машина проветрилась,
– посоветовала эксперт.
Как избежать появления плесени?
Как пишет Consumer Reports, существует несколько причин появления плесени.
- Не закрывайте дверцу сразу после стирки. Дайте машинке "дышать" – оставьте дверцу и лоток открытыми по крайней мере на час.
- Не перегружайте стиральную машину. Избыток вещей и порошка оставляет налет мыла, который становится питательной средой для плесени.
- Используйте меньше кондиционера. Его избыток тоже способствует образованию скользкого налета.
Как избежать появления плесени / Фото Africa Images
Как вывести запах плесени?
Если неприятный запах уже появился, очистить стиральную машину можно с помощью двух ингредиентов – белого уксуса и соды. Протрите резиновую манжету дверцы тряпкой, смоченной в белом уксусе. Это место – главный источник влаги и бактерий.
Посыпьте немного соды в барабан и запустите пустую стирку на высокой температуре. После завершения цикла машина будет чистой и без запаха.
По словам экспертов, регулярное проветривание стиральной машины – самый быстрый и эффективный способ избежать неприятного запаха. Всего 5 секунд, чтобы открыть дверцу, – и ваша техника будет служить дольше, оставаясь чистой и свежей.
Как правильно ухаживать за стиралкой?
Ранее пользовательница TikTok поделилась рекомендациями, как правильно ухаживать за стиральной машинкой, чтобы она прослужила как можно дольше.
Важно мыть стиральную машинку как изнутри, так и снаружи, чтобы она прослужила как можно дольше.