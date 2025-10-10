Пральна машина – справжній рятівник у побуті, але навіть вона потребує регулярного догляду. Через вологу, залишки порошку та кондиціонера всередині пристрою може утворюватися цвіль, яка з часом починає неприємно пахнути та псувати свіжовипрані речі.

Про це повідомила фахівчиня компанії Heritage Park Laundry Кендра Косенца у коментарі Express, передає 24 Канал.

Експертка наголошує: головне правило чистої пральної машини – не зачиняти дверцята одразу після прання.

Тримайте дверцята пральної машини і лоток для порошку відкритими щонайменше годину після того, як перекладете речі в сушарку, щоб машина провітрилася,

– порадила експертка.

Як уникнути появи цвілі?

Як пише Consumer Reports, існує декілька причин появи цвілі.

Не зачиняйте дверцята одразу після прання. Дайте машинці "дихати" – залиште дверцята і лоток відкритими принаймні на годину.

Не перевантажуйте пральну машину. Надлишок речей і порошку залишає наліт мила, який стає поживним середовищем для плісняви.

Використовуйте менше кондиціонера. Його надлишок теж сприяє утворенню слизького нальоту.



Як уникнути появи цвілі / Фото Africa Images

Як вивести запах цвілі?

Якщо неприємний запах уже з'явився, очистити пральну машину можна за допомогою двох інгредієнтів – білого оцту та соди. Протріть гумову манжету дверцят ганчіркою, змоченою у білому оцті. Це місце – головне джерело вологи й бактерій.

Посипте трохи соди у барабан і запустіть порожнє прання на високій температурі. Після завершення циклу машина буде чистою та без запаху.

За словами експертів, регулярне провітрювання пральної машини – найшвидший і найефективніший спосіб уникнути неприємного запаху. Усього 5 секунд, щоб відчинити дверцята, – і ваша техніка буде служити довше, залишаючись чистою та свіжою.

Як правильно доглядати за пралкою?