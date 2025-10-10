Усього за 5 секунд: як вивести запах цвілі з пралки
- Пральна машина потребує регулярного догляду через можливу появу цвілі.
- Цвіль утворюється через вологу і залишки порошку, викликаючи неприємний запах.
Пральна машина – справжній рятівник у побуті, але навіть вона потребує регулярного догляду. Через вологу, залишки порошку та кондиціонера всередині пристрою може утворюватися цвіль, яка з часом починає неприємно пахнути та псувати свіжовипрані речі.
Про це повідомила фахівчиня компанії Heritage Park Laundry Кендра Косенца у коментарі Express, передає 24 Канал.
Експертка наголошує: головне правило чистої пральної машини – не зачиняти дверцята одразу після прання.
Тримайте дверцята пральної машини і лоток для порошку відкритими щонайменше годину після того, як перекладете речі в сушарку, щоб машина провітрилася,
– порадила експертка.
Як уникнути появи цвілі?
Як пише Consumer Reports, існує декілька причин появи цвілі.
- Не зачиняйте дверцята одразу після прання. Дайте машинці "дихати" – залиште дверцята і лоток відкритими принаймні на годину.
- Не перевантажуйте пральну машину. Надлишок речей і порошку залишає наліт мила, який стає поживним середовищем для плісняви.
- Використовуйте менше кондиціонера. Його надлишок теж сприяє утворенню слизького нальоту.
Як уникнути появи цвілі / Фото Africa Images
Як вивести запах цвілі?
Якщо неприємний запах уже з'явився, очистити пральну машину можна за допомогою двох інгредієнтів – білого оцту та соди. Протріть гумову манжету дверцят ганчіркою, змоченою у білому оцті. Це місце – головне джерело вологи й бактерій.
Посипте трохи соди у барабан і запустіть порожнє прання на високій температурі. Після завершення циклу машина буде чистою та без запаху.
За словами експертів, регулярне провітрювання пральної машини – найшвидший і найефективніший спосіб уникнути неприємного запаху. Усього 5 секунд, щоб відчинити дверцята, – і ваша техніка буде служити довше, залишаючись чистою та свіжою.
Як правильно доглядати за пралкою?
Раніше користувачка TikTok поділилася рекомендаціями, як правильно доглядати за пральною машинкою, щоб вона прослужила якомога довше.
Важливо мити пральну машинку як зсередини, так і ззовні, щоб вона прослужила якомога довше.