Будет процветать при любых условиях: как создать засухоустойчивый сад

Планируя свой ландшафт, важно учитывать особенности окружающей среды, в частности сухость климата в вашем регионе и возможности полива.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, если там, где вы живете, бывает достаточно жарко и сухо, засухоустойчивый сад является отличным решением, которое сочетает экологичность и эстетику. Как создать такой ландшафт, рассказываем далее.

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Что такое засухоустойчивый сад

Засухоустойчивый сад – это не просто совокупность растений, которые требуют меньше воды. Это целостная система, учитывающая сезонные осадки, природную гидрологию территории и минимальные затраты ресурсов.

Такие сады особенно актуальны для регионов с жарким и сухим весенне-летним периодом, а также для местностей с сезонными засухами.

Как спроектировать засухоустойчивый сад

Подготовка почвы.

Хороший сад начинается с правильной основы. Для сохранения влаги важно подготовить почву. Для этого добавьте компост и органические материалы для удержания воды, а также используйте мульчу (кора, древесная стружка), которая уменьшит испарение, подавит сорняки и улучшит качество почвы.

Выбор растений.

Выбирайте местные виды, что приспособлены к вашему климату, а также узнавайте о том, как они переносят засуху. Растения, что являются родными для вашего региона, имеют более высокие шансы на успешный рост.

Учет топографии.

Рельеф участка влияет на распределение воды – более низкие участки подходят для растений, требующих больше влаги, а растения, что не терпят избыточной воды, лучше высаживать на возвышениях.

Оптимальные растения для засухоустойчивого сада: смотрите видео

Группировка растений.

Объединение растений с подобными потребностями в воде помогает уменьшить ее расход и оптимизировать орошение. Этот метод называется гидрозонированием.

Оптимальный полив.

Поливайте сад утром или вечером, чтобы минимизировать испарение. Также проводите полив глубоко и редко, чтобы стимулировать развитие глубокой корневой системы. Кроме того, используйте дождевую воду, установив резервуары для сбора осадков, и рассмотрите применение капельного орошения для эффективного использования воды.

Сочетание с ландшафтным дизайном.

Жесткий ландшафтный дизайн (камни, дорожки, фонтаны) может ухудшить тепловую нагрузку на растения. Поэтому стоит располагать растения так, чтобы они не перегревались от близости к каменным элементам.

Лучшие растения для засухоустойчивого сада

К этому перечню относятся:

Хилопсис – выносливое и декоративное растение, что хорошо адаптировано к засушливым условиям.

Оленья трава – легкая в уходе, имеет глубокие корни и помогает предотвратить эрозию.

Тысячелистник – распространенное растение, что используется как почвопокровная культура.

Шалфей – компактный вариант для небольших участков и контейнерного садоводства.

Лаванда – не только засухоустойчива, но и прекрасно отпугивает вредителей.

Агава – суккулент, что добавляет экзотичности саду и не требует частого полива.

Добавим, что засухоустойчивый сад – это не только о цветах, кусты и травы. Засухоустойчивые фруктовые деревья также могут быть отличным выбором для участка.