Как выбрать затирку для плитки в бассейне: советы для долговечной и эстетичной отделки
- Выбор затирки для плитки в бассейне важен для его долговечности и эстетики.
- Существуют два основных типа затирки: эпоксидная (долговечная и водонепроницаемая) и цементная (более доступная, но пористая).
- Для качественной укладки плитки также нужен специализированный водостойкий клей, а подготовка поверхности является ключом к успеху.
Собственный бассейн – это не только способ охладиться в жару, но и элемент комфорта, который повышает стоимость дома и дарит незабываемые моменты с близкими.
Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, чтобы бассейн не только радовал глаз, но и служил долго, важно правильно подобрать материалы для его отделки. В частности, речь идет о затирке для плитки – ключевой элемент, который влияет как на эстетику, так и на функциональность покрытия. Как ее выбирать, рассказываем далее.
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Что нужно учесть при выборе затирки
Затирка для плитки в бассейне постоянно подвергается воздействию воды, химических средств, ультрафиолета и перепадов температур. Поэтому она должна быть не только водостойкой, но и гибкой и прочной. Гибкость важна, чтобы избежать трещин во время расширения или сжатия плитки при температурных изменениях.
Кроме технических характеристик, стоит обратить внимание на цвет затирки. Светлые оттенки создают чистый и элегантный вид, но быстрее теряют привлекательность из-за пятен. Темные цвета менее прихотливы в уходе, однако выглядят сдержаннее.
Также учтите потребность в повторном герметизации и уходе: некоторые виды затирки требуют частого обновления, что связано с регулярным сливом воды из бассейна. Если вы ищете более удобный вариант, выбирайте материалы, не требующие дополнительного обслуживания.
Виды затирки для плитки бассейна
Существует два основных типа:
- Эпоксидная затирка – долговечная, водонепроницаемая, устойчива к химикатам. Сложнее в укладке и дороже, но значительно превосходит цементные аналоги по сроку службы.
- Цементная затирка – более доступна, легкая в использовании, позволяет коррекцию во время работы. Однако она более пористая, что способствует пятнам и трещинам.
Клей для бассейна – основа надежной укладки плитки
В то же время затирка – это еще не весь рецепт успеха. Нужно также подобрать соответствующий клей. Он должен быть специализированным, водостойким и адаптированным к условиям эксплуатации в бассейне.
Как достичь наилучшего результата
Подготовка – ключ к качественному результату. Перед началом нужно тщательно очистить поверхность бассейна, нанести клей с помощью зубчатого шпателя, уложить плитку с учетом технологии и обеспечить промежутки для затирки.
После высыхания клея (24 – 48 часов) переходите к затирке. Смешайте смесь в соответствии с инструкцией, наносите по диагонали, заполняя все швы.
После первичного высыхания уберите остатки и дождитесь полного затвердевания перед заполнением бассейна водой.
Кстати, чтобы отдых у бассейна был безупречным, стоит позаботиться не только о его состоянии, но и территорию вокруг, в частности отпугнуть пчел, что любят проводить свое время возле воды.