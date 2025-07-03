Владелица дома решила нарисовать узор на полу и только потом поняла, что натворила

У тикток хватает креативных идей по ремонту помещений, но на этот раз пользователей соцсети покорил не сам результат, а искренняя реакция автора на собственную ошибку.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, видео с неудачным, но стильным окрашиванием пола стало вирусным, набрав более 50 миллионов просмотров и вызвав активное обсуждение в интернете. Что пошло не так, рассказываем далее.

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Ремонт, который пошел не по плану

В центре внимания оказалось видео, которое выложила Алекс Аллер, которая любит заниматься реновацией жилья. В ролике она демонстрирует, как наносит геометрический узор на пол с помощью синей малярной ленты.

Женщина хотела создать дизайн с бриллиантами, касающихся друг друга. Но что-то пошло не так – между ромбами остались равномерные промежутки.

Неожиданный результат вовсе не расстроил мастерицу. Наоборот – она оценила его как более мягкий и менее строгий вариант задумки.

Как выглядит пол: смотрите видео

Я не буду ничего исправлять. Этого будет достаточно,

– добавила женщина в подписи к видео.

История о неидеальном, но смелом самостоятельном ремонте легко нашла отклик у зрителей. Комментарии разделились на два лагеря.

Одни удивляются, почему дизайн называют ошибочным, другие – пытаются объяснить, что пошло не так. Некоторые обращает внимание на логику трафарета, другие пишут, что промежутки только улучшили результат. Однако даже те, кто увидел техническую неточность, признают, что финальный результат выглядит оригинально.

Кстати, покраска может казаться легкой задачей, но на самом деле такой она есть не всегда. Так, смелый выбор другой женщины во время покраски кухни вышел из-под контроля.