Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, відео з невдалим, але стильним фарбуванням підлоги стало вірусним, набравши понад 50 мільйонів переглядів і викликавши активне обговорення в інтернеті. Що пішло не так, розповідаємо далі.

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Ремонт, який пішов не за планом

У центрі уваги опинилося відео, яке виклала Алекс Аллер, котра любить займатися реновацією житла. У ролику вона демонструє, як наносить геометричний візерунок на підлогу за допомогою синьої малярної стрічки.

Жінка хотіла створити дизайн із діамантами, що торкаються один одного. Але щось пішло не так – між ромбами залишилися рівномірні проміжки.

Несподіваний результат зовсім не засмутив майстриню. Навпаки – вона оцінила його як м’якіший і менш суворий варіант задуму.

Як виглядає підлога: дивіться відео

Я не виправлятиму нічого. Цього буде достатньо,

– додала жінка у підписі до відео.

Історія про неідеальний, але сміливий самостійний ремонт легко знайшла відгук у глядачів. Коментарі розділилися на два табори.

Одні дивуються, чому дизайн називають помилковим, інші – намагаються пояснити, що пішло не так. Дехто звертає увагу на логіку трафарету, інші пишуть, що проміжки тільки покращили результат. Однак навіть ті, хто побачив технічну неточність, визнають, що фінальний результат виглядає оригінально.

До речі, фарбування може здаватися легким завданням, але насправді таким воно є не завжди. Так, сміливий вибір іншої жінки під час фарбування кухні вийшов з-під контролю.