Дизайн вышел из-под контроля: женщина купила абажур и только потом осознала свою ошибку

Иногда даже самые стильные покупки для дома могут иметь непредсказуемые последствия. Так, тиктокерка Лаура Би стала вирусной после того, как поделилась забавной историей о новом абажуре с бахромой.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, девушка приобрела выбор в британском розничном магазине, но не ожидала, что лампа будет иметь необычную особенность. Что с ней пошло не так, рассказываем дальше.

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Что не так с абажуром, который купила женщина

Стильный элемент декора, который Лаура долго ожидала и недавно наконец купила, превратил ее спальню в комнату с "эмо-бахромой" из-за драматических теней, которые абажур отбрасывал на стены.

Люди, я не могу дышать. Я купила этот абажур, потому что подумала, что он выглядит шикарно. Включила свет впервые. Почему в моей комнате бахрома?,

– подписала ролик, собравший сотни просмотров, женщина.

Как выглядит комичный абажур: смотрите видео

На самом деле подобные абажуры с бахромой были популярны еще в викторианскую эпоху и снова вернулись в интерьерную моду благодаря тренду на винтажный стиль. Однако неожиданные тени, которые они создают, могут стать как стильным акцентом, так и комичной ошибкой.

Кстати, в моду возвращаются не только винтажные изделия. Трендовыми являются и необычные абажуры, которые можно сделать своими руками.

Пользователи тикток не заставили себя ждать с реакцией на такой поворот. Многие подхватили шутку, сравнивая тени на стенах с "эмо-бахромой". "Это выглядит как стиль 2007 года, и я не могу перестать смеяться", "Я не умею врать... мне это нравится", – писали люди.

Некоторые в то же время поделились практическими советами. Например, по словам пользователей, лампочка из опалового стекла могла бы помочь рассеять свет и избежать резких теней.