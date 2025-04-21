Женщина нашла запертую дверь в своем 200-летнем доме, шокированная тем, что за ней скрывалось

Жительница Франции шокировала пользователей интернета открытием, сделанным в собственном доме. После двух лет жизни в старинном особняке, диджей и музыкальный продюсер Виктория Вейл наткнулась на запертую дверь под лестницей.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, за ними скрывались другие каменные лестницы, ведущие к разветвленной сети подземных тоннелей и комнат. Как выглядит это необычное и жуткое открытие женщины, рассказываем далее.

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Как женщина нашла подземные тоннели под своим жильем

Виктория Вейл, родом из Канады, приобрела во Франции архаичный дом возрастом около 200 лет, ожидая, что в нем могут быть сюрпризы, но до недавнего времени она не придавала значения дверям под лестницей.

Все изменилось, когда она почувствовала оттуда сквозняк – это и стало толчком к тому, чтобы попробовать их открыть.

Я думала, что это просто склад. Но когда открыла дверь, поняла – там нечто большее. Это было очень неожиданно,

– рассказывает женщина.

Как она обнаружила, каменные лестницы вели к скрытому подземному пространству, которое оказалось гораздо большим, чем она могла представить. В нем было несколько комнат и тоннелей, часть из которых имеет электричество, а в других течет вода. Особенно насторожили Викторию запятнанные одеяла, которые могли быть следами крови.

Как выглядит подземное пространство: смотрите фото

Я не знаю, для чего эти комнаты использовались ранее – возможно, как котельная, угольная комната, бомбоубежище или склад. Возможности безграничны,

– отмечает она.

В то же время несмотря на шок, Вейл решила использовать это пространство творчески – она сняла там DJ-сет для своего YouTube-канала, назвав атмосферу тоннелей темной и наполненной забытой энергией.

Я не уверена, безопасно ли это место. Поэтому пока ограничилась одним видео, пока не убежусь, что конструкция надежная и там нет токсичных веществ, например асбест,

– объяснила она.

Также владелица старинного жилья рассказала о своем открытии на Reddit, где ее пост быстро стал вирусным – набрал более 10 миллионов просмотров и 18 000 лайков. Многие комментаторы сравнили увиденное с фильмом ужасов, ведь подземелья действительно напоминают сцены из кино.

Пока окончательно не выяснено, насколько прочной является подземная структура, но Вейл отмечает, что пол ее кухни не провалился – а значит, надежда на безопасное обустройство нового пространства есть.

Поэтому, некоторые пользователи предложили превратить туннели в музыкальную студию, домашний кинотеатр или даже подземный бар. "Очистите, обработайте – и используйте. Такое не каждый день случается!", – писали люди.

К слову, хоть подобные открытия и являются не частыми, они одновременно и не особая редкость. Так, пара в США во время ремонта дома 1923 года обнаружила скрытый встроенный книжный шкаф во время ремонта дома.