Сюрприз в ванной: женщина переехала в новый дом и обнаружила скрытую деталь, которая поразила соцсети

В тикток стремительно набирает популярность видео, на котором жительница многоквартирного дома в Чикаго делает неожиданное открытие в своей ванной комнате.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ролик женщины собрал более 640 000 просмотров и собрал кучу увлекательных комментариев. Что же такого особенного нашла владелица квартиры, рассказываем далее.

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Какой сюрприз женщина нашла в ванной

На видео камера женщины фокусируется на окне в ванной, что имеет вид декоративного витража в деревянной раме.

Через несколько секунд окно внезапно вспыхивает золотым светом, превращая обычную ванную комнату в атмосферное пространство, напоминающее сказку.

Как выглядит сказочный витраж: смотрите видео

Я просто случайно узнала, что оно светится, когда переехала,

– подписала свой ролик владелица квартиры и назвала открытие "самым сладким моментом неожиданности".

Пользователи тикток, которые увидели вирусное видео, не сдерживали своего восторга. "Это создает атмосферу "Красавицы и Чудовища"", "Ванны будут неземными", – писали люди.

В то же время в комментариях звучали и нотки зависти – немало людей признавались, что мечтают иметь подобную деталь в собственном доме.

К слову, дома часто скрывают подобные неожиданности. Так, владелец другого дома обнаружил скрытые арки во время ремонта, которые тоже вызвали восторг в соцсетях.