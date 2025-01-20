Окна в пол: женщина ошеломила дизайном своего сельского дома

Луиза Макгуан, владелица компании по производству виски, привлекла внимание пользователей тикток благодаря дизайну своего дома в ирландской сельской местности. Ее короткий ролик собрал более 1,3 миллиона просмотров.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, главной особенностью дома женщины являются огромные окна от пола до потолка, которые буквально переносят природу внутрь. Как выглядит потрясающий дом, рассказываем далее.

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Как выглядит оригинальный дом женщины в деревне

Луиза живет в старом семейном доме, который недавно восстановила. Женщина говорит, что хотела принести внешнюю среду внутрь, поэтому ее дом теперь открывает панорамный вид на поля, деревья и диких животных.

В видео она демонстрирует, как удобно наблюдать за дикой природой через стеклянную стену.

Я вижу ее, она не видит меня,

– сказала Луиза, показывая лису, которая бегает вокруг дома.

Огромные окна стали для женщины символом единения с природой. По словам Луизы, они позволяют наблюдать за изменениями времен года, бурями зимой, закатами солнца летом, а также дикой природой, которая ничего не подозревает о присутствии человека.

Как женщина живет в доме с панорамными окнами: смотрите видео

Зрители тикток были очарованы дизайном, но он вызвал также немало вопросов. Люди были обеспокоены из-за птиц, которые могут залетать в окна, интересовались, как работает стекло, и волновались, не страшно ли ночевать в доме с таким видом.

Луиза же уверяет, что ночь совсем ее не пугает, поскольку она выросла на этой ферме и привыкла к местным условиям.

Она также добавляет, что ее огромные окна были изготовлены в Австрии из толстого стекла, которое подходит даже для сурового климата, поэтому в доме совсем не холодно.

Что касается животных и птиц, то по словам женщины, местные птицы быстро привыкли к окнам и не врезаются в них, а животные, такие как зайцы, фазаны и лисы, просто игнорируют стекло, будто его нет.

В общем Луиза признается, что чувствует комфорт и спокойствие в своем доме и рекомендует подумать над таким решением тем, кто живет в окружении природы.

Какой смысл быть в таком месте, если ты не можешь наблюдать за ним все время?,

– отмечает Луиза.

По ее мнению, такой дизайн не только позволяет любоваться природой, но и подчеркивает ее изменчивую красоту, делая дом настоящим оазисом уюта и вдохновения.