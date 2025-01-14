Настоящее дерево посреди комнаты: женщина превратила ветку в необычную полку

Обычную ветку от дерева можно превратить в необычный и одновременно изысканный элемент интерьера. К примеру, из нее можно сделать фантастическую полку.

Идеей такого хендмейда поделилась пользовательница сети. Как превратить обычную ветку в стильную полку – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Judit Martinez.

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Как сделать из ветки полку

Наверное, мало кто мог представить, что обычную ветку от дерева можно превратить в полочку для книг или комнатных цветов. Однако пользовательница сети поделились смелой идеей.

Так, она взяла большую и широкую ветку от дерева. Сделав нужные замеры, женщина удалила ненужные ветви, часть отрезала и зашлифовала ветку. Также женщина отделила часть древесины, чтобы сделать плоскую основу для того, чтобы закрепить полку на стене.

Из дощечек женщина сделала полки и расположила их так, будто они являются частью ветки. Когда вся конструкция была готова, то ее можно покрыть краской и лаком.

В результате женщина создала невероятную полку для книг или комнатных растений.

Необычная полка из дерева: смотрите видео

Пользователи сети по достоинству оценили старания женщины и оставляют сотни положительных комментариев, а за неделю видео облюбовали более 3 миллионов пользователей.