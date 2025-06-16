Предыдущие владельцы умоляли не менять дом: видео женщины о ремонте стало вирусным в соцсетях

Видео американского блогера Джейси Мари Смит, в котором она рассказала о реакции предыдущих владельцев своего дома на запланированный ремонт, стало вирусным в тикток.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, ролик собрал более 2,3 миллионов просмотров и вызвал эмоциональный отклик у тысяч пользователей. Что же особенного в ремонте женщины, рассказываем далее.

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Ремонт, ставший вирусным в соцсетях

В своем видео Джейси объясняет, что бывшие владельцы дома, построенного еще в 1959 году, умоляли не проводить ремонт. Они были эмоционально привязаны к дому, где провели немало лет, и не хотели, чтобы она превратилась в очередной безликий объект инвестора.

Но для новой владелицы обновление дома стало личным проектом, продиктованным потребностями ее семьи и желанием создать комфортную современную среду.

Дом был в нашем ценовом диапазоне, подходил по размеру и находился в том районе, где мы хотели жить. Мы всегда планировали сделать его таким, как хотим,

– рассказывает женщина.

Впрочем, в комментариях к ее видео пользователи разделились. Часть аудитории выступила против изменений, назвав их уничтожением шарма дома. Некоторые ностальгировали по предыдущему интерьеру, даже если тот уже давно потерял аутентичность. Но Джейси заверила, что шарма середины XX века в этом доме давно не осталось – его существенно перестроили еще в начале 2000-х годов.

Как выглядит дом после ремонта: смотрите видео

Это не был дом с особой исторической ценностью или характером. Мы не стерли ничего важного – мы создали свое пространство с нуля,

– подчеркнула она.

Джейси отмечает – ее цель не в том, чтобы стереть следы прошлого, а в том, чтобы создать пространство, которое соответствует ее образу жизни.

Ключевой частью реконструкции стал ремонт ванных комнат. Старомодные интерьеры уступили место светлому дизайну в стиле спа: современная сантехника, натуральные оттенки, чистые линии.

Мы хотели, чтобы ванные комнаты были уютными и функциональными. Сейчас главная ванная – моя любимая комната во всем доме,

– добавила Смит.

Интернет-сообщество в целом оценило результаты. "Это выглядит так, будто из журнала!", "Раньше было ужасно, а сейчас – просто замечательно", – писали люди. Некоторые даже встали на защиту автора, напомнив, что после продажи дом перестал принадлежать предыдущим владельцам.

К слову, после приобретения нового дома важно подготовиться к переезду, а именно выбросить 10 категорий вещей, от которых стоит избавиться.