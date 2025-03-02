Семья купила дом и нашла внутри тайный бассейн: как его удалось скрыть

Даниэль и ее мама, Донна, несколько лет назад переехали в свой новый дом на ферме в Северной Каролине. Во время недавнего ремонта там женщины сделали открытие, которое шокировало их.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, семья решила исследовать пол в гостиной и неожиданно обнаружила под ним нечто чрезвычайное – подземный бассейн. Как он выглядит, рассказываем далее.

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Как семья нашла под полом бассейн

Необычная находка стала результатом спонтанного решения мамы и дочери, которые захотели исследовать, что находится под их полом. Открытие женщин изменило их восприятие дома, превратив обычную гостиную в место с уникальной исторической предысторией.

В ту ночь, когда мы переехали, у нас еще не было мебели, и мы увидели, что половина пола была деревянной, а вторая – цементной. Они так хорошо покрасили древесину, что ее почти невозможно было отличить, но можно было почувствовать разницу, когда проходишь по ней,

– рассказывает Даниэль.

Со временем она вместе с мамой решила исследовать этот загадочный пол лучше. Женщины сняли деревянное покрытие и обнаружили под ним настоящий бассейн.

Как женщины нашли бассейн под полом: смотрите видео

По словам Даниэль и Донны, дом был возведен как коттедж в 1970-х, но с тех пор собственность претерпела многочисленные трансформации, прежде чем стать фермой. Когда они впервые осматривали жилье, прошлые владельцы вспоминали о бассейне под гостиной, но семья была уверена, что любые следы его стерты. Поэтому находка особенно поразила новых владельцев.

Они были настолько потрясены открытием, что свое знакомство с уникальным объектом задокументировали на видео, которое опубликовали в сети тикток, собрав внимание широкой общественности. Теперь бассейн стал не только частью их дома, но и объектом интереса для многих людей.

Сейчас Даниэль и Донна рассматривают варианты будущего использования этого пространства. Среди прочего, они думают о том, чтобы сделать там подвал. Однако, независимо от того, какое решение будет принято, женщины говорят, что не жалеют о своем открытии – им было интересно увидеть, насколько бассейн на самом деле большой, глубокий и какие уникальные лестницы имеет.