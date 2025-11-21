Чтобы не убить свои вазоны: эксперты признались, как правильно поливать растения зимой

Когда на улице мороз и темнеет раньше, многие владельцы комнатных растений меняют свои привычки ухода – в частности, в отношении полива. Растения действительно в зимний период нуждаются в меньшем количестве воды, поскольку их рост замедляется, а влажность почвы сохраняется дольше.

Неправильный полив зимой может привести к чрезмерному увлажнению корней, что вредно для здоровья растений. О секретах правильного полива расскажет 24 Канал со ссылкой на Homes and Gardens.

Смотрите также Зимний сад на подоконнике: что посадить уже сейчас

Почему зимой нужно сокращать полив?

Многие растения переходят в так называемую "спящую" фазу из-за уменьшения света и снижения фотосинтеза. Из-за этого они всасывают значительно меньше воды, а почва остается влажной дольше, если поливать на обычном летнем графике.

Эксперты советуют уменьшить частоту полива: в некоторых случаях – до одного раза в 2 – 4 недели, в зависимости от типа растения и условий в помещении.



Полезные советы для зимнего ухода / Фото Africa Images

Как правильно проверить, пришло ли время поливать?

Как отмечает Livingetc, вместо следования жесткому графику, стоит контролировать влажность почвы вручную. Например, можно засунуть палец на 2 – 3 сантиметра глубины:

если почва сухая, пора поливать;

если влажная – подождите.

Также полезно избегать накопления воды в поддоне: стоячая жидкость может вызвать гниль корней.

Полезные советы для зимнего ухода?

В холодное время года особенно важно ухаживать за комнатными растениями.