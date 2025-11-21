Щоб не вбити свої вазони: експерти зізналися, як правильно поливати рослини взимку

Коли на вулиці мороз і темнішає раніше, багато власників кімнатних рослин змінюють свої звички догляду – зокрема, щодо поливу. Рослини справді в зимовий період потребують менше води, оскільки їхній ріст сповільнюється, а вологість ґрунту зберігається довше.

Неправильний полив узимку може призвести до надмірного зволоження коренів, що шкідливо для здоров'я рослин. Про секрети правильного поливу розкаже 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.

Чому взимку потрібно скорочувати полив?

Багато рослин переходять у так звану "сплячу" фазу через зменшення світла та зниження фотосинтезу. Через це вони всмоктують значно менше води, а ґрунт залишається вологим довше, якщо поливати на звичайному літньому графіку.

Експерти радять зменшити частоту поливу: у деяких випадках – до одного разу на 2 – 4 тижні, залежно від типу рослини та умов у приміщенні.



Корисні поради для зимового догляду / Фото Africa Images

Як правильно перевірити, чи настав час поливати?

Як зазначає Livingetc, замість слідування жорсткому графіку, варто контролювати вологість ґрунту вручну. Наприклад, можна засунути палець на 2 – 3 сантиметри глибини:

якщо ґрунт сухий, пора поливати;

якщо вологий – зачекайте.

Також корисно уникати накопичення води в піддоні: стояча рідина може спричинити гниль коренів.

Корисні поради для зимового догляду?

У холодну пору року особливо важливо доглядати за кімнатними рослинами.