Щоб не вбити свої вазони: експерти зізналися, як правильно поливати рослини взимку
- Взимку рослини потребують менше води через сповільнення росту і підвищену вологість ґрунту.
- Експерти радять перевіряти вологість ґрунту вручну і уникати накопичення води в піддоні, щоб уникнути гнилі коренів.
Коли на вулиці мороз і темнішає раніше, багато власників кімнатних рослин змінюють свої звички догляду – зокрема, щодо поливу. Рослини справді в зимовий період потребують менше води, оскільки їхній ріст сповільнюється, а вологість ґрунту зберігається довше.
Неправильний полив узимку може призвести до надмірного зволоження коренів, що шкідливо для здоров'я рослин. Про секрети правильного поливу розкаже 24 Канал з посиланням на Homes and Gardens.
Чому взимку потрібно скорочувати полив?
Багато рослин переходять у так звану "сплячу" фазу через зменшення світла та зниження фотосинтезу. Через це вони всмоктують значно менше води, а ґрунт залишається вологим довше, якщо поливати на звичайному літньому графіку.
Експерти радять зменшити частоту поливу: у деяких випадках – до одного разу на 2 – 4 тижні, залежно від типу рослини та умов у приміщенні.
Корисні поради для зимового догляду / Фото Africa Images
Як правильно перевірити, чи настав час поливати?
Як зазначає Livingetc, замість слідування жорсткому графіку, варто контролювати вологість ґрунту вручну. Наприклад, можна засунути палець на 2 – 3 сантиметри глибини:
- якщо ґрунт сухий, пора поливати;
- якщо вологий – зачекайте.
Також корисно уникати накопичення води в піддоні: стояча рідина може спричинити гниль коренів.
Корисні поради для зимового догляду?
У холодну пору року особливо важливо доглядати за кімнатними рослинами.
- При поливі використовуйте воду кімнатної температури – холодна вода може стресувати корені.
- Групуйте рослини разом або використовуйте зволожувач, щоб підтримувати вологість повітря і зменшити потребу в поливі.
- Утримуйтеся від підживлення в зимовий період – більшість рослин ростуть повільно, і надлишок добрив може зашкодити.