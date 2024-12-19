Як взимку захистити від холоду кімнатні рослини, пише 24 Канал з посиланням на homesandgardens.

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Як "зігріти" кімнатні рослини взимку

Перше, що потрібно знати про догляд за кімнатними рослинами взимку, це те, що кожен вид стійкий до різних температур. Наприклад, існує цілий ряд морозостійких кімнатних рослин. Однак варто взяти до уваги кілька способів, щоб ваші кімнатні рослини "пережили" найхолоднішу пору року.

Приберіть кімнатні рослини від холодних вікон

Найочевидніший спосіб зігріти кімнатні рослини взимку – перенести їх подалі від холодних місць. Розміщення рослин біля вікон є найбільшою причиною того, чому їм холодно взимку. Особливо намагайтеся не тримати кімнатні рослини на підвіконнях, що виходять на північ.

Звичайно, переміщення рослин подалі від вікон у зимовий період є й проблемою, адже це може поставити під загрозу фотосинтез рослини, коли вона знаходиться далеко від джерела світла. Можна додати світло для вирощування кімнатних рослин, яке також може їй додати тепла.

Інші місця, які варто розглянути, включають теплі ванні кімнати та оранжереї.



Заберіть кімнатні рослини від холодних вікон / Фото Unsplash (Annie Spratt)

Оберніть кашпо, щоб додати шар ізоляції

Кашпо може принести користь кімнатним рослинам, якщо вони ростуть у особливо прохолодних кімнатах вашого дому.

Обгортання горщиків із рослинами ізолятором збереже тепло під час холодів. Все, що вам потрібно, – це пухирчаста плівка, сітка з мішковини або високоякісне рослинне покриття, яке зберігає тепло всередині, запобігаючи замерзанню коріння та захищаючи його від коливань температури.

Тепловий килимок для кімнатних рослин

Тепловий килимок є чудовим варіантом, пропонуючи джерело тепла для кімнатних рослин.

Такі килимки зазвичай використовуються для розсади, але вони також можуть утримувати ваші рослини в теплі протягом зимових місяців.

Увімкніть опалення

Простий спосіб підтримувати тепло для кімнатних рослин протягом зимового періоду – увімкнути систему опалення. Однак варто памʼятати, що так само, як треба тримати кімнатні рослини подалі від холодних вікон і протягів, так само не можна розміщувати їх поблизу прямих джерел тепла.