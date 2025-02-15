Если бы знаки зодиака были коврами: неожиданный гороскоп

Все привыкли видеть гороскоп, в котором звезды прогнозируют будущее на день, неделю или месяцы для каждого из знаков зодиака. Однако сейчас в сети появился неожиданный гороскоп под названием "Какой вы ковер по знаку зодиака".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @comfort_market_dp.

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Знаки зодиака как ковры

Сеть очаровало шуточное видео, на котором показали, как бы выглядел каждый из знаков зодиака, если бы был ковром. Так, на странице одного из онлайн магазинов показали собственное видение.

Так, Водолеи оказались коврами-"мажорами", Рыбы – джедаями, а Овны – невидимками. Все знаки зодиака в подборке "особенные" по-своему и покорили сеть. В видео вспомнили все знаки зодиака, каждый из которых имеет собственную изюминку.

Обратите внимание! Видео имеет исключительно развлекательный характер.

Какой вы ковер по знаку зодиака: смотрите видео

Видео с таким "гороскопом" стало вирусным в сети. Пользователей покорила меткость авторов видео, поэтому они оставляют тысячи лайков.