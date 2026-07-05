Не поспішайте виривати: які бур'яни можуть принести більше користі, ніж шкоди

Для більшості дачників бур'яни – це головний ворог городу. Проте останніми роками дедалі більше садівників у Європі відмовляються від тотального прополювання.

Як пише Gardens Illustrated, деякі дикорослі рослини не лише не шкодять саду, а й приносять користь, приваблюючи запилювачів, покращуючи біорізноманіття та навіть слугуючи їжею.

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Чому ставлення до бур'янів змінюється?

Сучасний підхід до садівництва дедалі більше орієнтується на природні екосистеми. На престижній виставці квітів Chelsea Flower Show у Великій Британії дедалі частіше можна побачити сади, де звичні бур'яни залишають як важливу частину ландшафту.

Британські експерти зазначають, що багато таких рослин є цінним джерелом нектару для бджіл, джмелів, метеликів та інших комах-запилювачів. А вони, своєю чергою, приваблюють птахів та інших представників дикої природи.

Які бур'яни можуть бути корисними?

Серед рослин, які не варто поспішати знищувати, фахівці виділяють:

Кульбабу – одну з найперших весняних рослин, яка забезпечує бджіл нектаром після зими. Молоде листя використовують у салатах, а з кореня виготовляють напої та сиропи.

– одну з найперших весняних рослин, яка забезпечує бджіл нектаром після зими. Молоде листя використовують у салатах, а з кореня виготовляють напої та сиропи. Зніт вузьколистий (іван-чай) – прикрашає ділянку яскравими рожевими квітами та приваблює велику кількість запилювачів.

– прикрашає ділянку яскравими рожевими квітами та приваблює велику кількість запилювачів. Жовтець – його квіти є джерелом пилку для комах, хоча висаджувати його поблизу пасовищ не рекомендують через токсичність для худоби.



Жовтець чудово доповнить ваш сад / Фото Unsplash

Чи потрібно залишати всі бур'яни?

Експерти наголошують, що безконтрольне розростання бур'янів також небажане. Деякі види швидко поширюються насінням і можуть витісняти культурні рослини.

Тому оптимальним варіантом вважають компроміс: залишити частину корисних дикорослих рослин у віддаленому куточку саду або біля живоплоту, а на грядках регулярно контролювати їхню кількість. Якщо рослини починають активно розсіватися, рекомендується видаляти відцвілі суцвіття до утворення насіння.