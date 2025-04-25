Фіброцемент чи вініл: який сайдинг обрати для будинку

Зовнішнє оздоблення будинку виконує важливу функцію – захищає стіни від вологи, вітру, температурних коливань та ультрафіолету. У помірному кліматі воно може служити десятиліттями, потребуючи лише періодичного, але не надмірного догляду.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Bob Vila, такий результат залежить не лише від якісного монтажу, а й від правильно обраного матеріалу. Серед найпопулярніших варіантів зараз – фіброцементний та вініловий сайдинг. Який з них все ж краще обрати, розповідаємо далі.

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Фіброцементний сайдинг

Фіброцемент – це композитний матеріал на основі цементу, целюлозних волокон (натуральних або штучних) і додаткових компонентів. Волокна зміцнюють панелі, захищаючи їх від тріщин і ламання під час транспортування або монтажу.

Переваги такого сайдингу включають:

Стійкість до вологи, морозу, ультрафіолету й різких температурних перепадів.

Екологічність та довговічність.

Вогнестійкість – не горить і не плавиться.

Водночас він має і недоліки:

Важкий і складний у монтажі.

Потребує фарбування та герметизації після встановлення.

Вимагає спеціального обладнання та навичок, що підвищує вартість робіт.

Як виглядає фіброцемент: дивіться фото

Вініловий сайдинг

Вініловий сайдинг виготовляється здебільшого з ПВХ – пластику з додаванням модифікаторів, стабілізаторів та інших домішок, що забезпечують міцність і гнучкість.

Це створює наступні переваги:

Доступний за ціною.

Простий в установці – підходить для самостійного монтажу.

Не потребує фарбування чи обробки.

Великий вибір кольорів і стилів.

Добре переносить вологу.

Хоча й не позбавляє вініл від недоліків. Він:

Менш екологічний.

Чутливий до високих температур – може плавитися.

Легкий матеріал, який частіше потребує дрібного ремонту.

Вініловий сайдинг: дивіться фото

Основні відмінності та схожості між матеріалами

Монтаж.

Фіброцементний сайдинг важчий, складніший у встановленні й потребує спеціального інструменту. Вініловий – легкий і зручний, не потребує додаткової обробки.

Екологічність і вогнестійкість.

Фіброцемент виготовляють без застосування викопного палива, тому він екологічніший. Він також краще витримує вогонь, що важливо для будинків у пожежонебезпечних районах.

Універсальність і довговічність.

Фіброцементний сайдинг має перевагу в міцності та стійкості до сонячного випромінювання. Вініловий виграє в стійкості до вологи й простоті у догляді. Фіброцемент потрібно фарбувати раз на 10 – 15 років, вініл – лише періодично мити.

Водночас обидва варіанти створюють ефективний бар’єр проти дощу, снігу, граду та вітру. Однак для досягнення найкращих результатів важливе належне встановлення – роботу слід довіряти досвідченим майстрам.

Що ж обрати

Вибір між фіброцементним і вініловим сайдингом залежить від ваших пріоритетів:

Якщо для вас важлива довговічність, екологічність і вогнестійкість – варто інвестувати у фіброцемент.

Якщо ж ви шукаєте економне рішення з простим монтажем і широким вибором стилів – зверніть увагу на вініл.

Також зважайте на умови клімату, бюджет, дизайн і готовність до догляду за фасадом. Обидва матеріали здатні забезпечити захист і привабливий вигляд будинку на довгі роки, але мають свої особливості.

До слова, зовнішнє оздоблення будинку – це не лише про сайдинг. Також слід зважати, які двері ви обираєте – склопластикові чи сталеві.