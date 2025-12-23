Яку техніку можна підключати до екофлоу

Енергетична незалежність на тлі постійних відключень світла стає дедалі важливішою як для дому, так і для бізнесу. Одним із найзручніших рішень для автономного живлення є портативні зарядні станції EcoFlow.

EcoFlow пропонує рішення для різних сценаріїв – від заряджання гаджетів до повноцінного резервного живлення дому, передає 24 Канал із посиланням на Moyo.

Що можна підключати до екофлоу?

Резервне живлення квартири або будинку

Для часткового чи повного резервного живлення підійдуть моделі серії Delta – зокрема Delta 2 Max, Delta 3 Pro або Delta Pro Ultra. Їх можна доповнювати зовнішніми батареями, суттєво збільшуючи час автономної роботи.

Живлення окремих приладів

Якщо потрібно підтримати роботу комп'ютера, роутера, освітлення або телевізора, достатньо станцій серії River. Важливо враховувати, що для інтернету сам провайдер також має працювати під час відключень світла.

Поїздки та відпочинок на природі

Для подорожей автомобілем, риболовлі чи кемпінгу зручно використовувати Delta 2 – вона важить близько 12 кілограмів і без проблем поміщається в багажнику. Якщо ж потрібно лише заряджати смартфон, ноутбук, фотоапарат чи інші гаджети, підійдуть компактні та доступніші моделі River.

Робота з електроінструментом

Для дрилів, болгарок, перфораторів та іншого інструменту варто обирати моделі серії Delta, розраховані на стабільні високі навантаження.

EcoFlow River 2 Pro

Компактна та відносно доступна станція для легких і середніх навантажень. Потужність – 800 Вт. Заряджання – 1,6 години від мереж. Вага – 7,8 кілограма.

Підходить для:

LED-ламп – до 70+ годин:

ноутбуків – понад 10 годин;

малого холодильника – 8 – 10 годин;

телевізора – 6 – 7 годин .

Не рекомендується підключати: електроплити, великі холодильники, кондиціонери, мікрохвильові печі.

EcoFlow Delta 2

Модель середнього класу для більшості побутових задач. Потужність – 1800 Вт. Швидка зарядка займаєблизько 80 хвилин Вага становить 12 кілограмів.

Може живити:

холодильник – 5 – 6 годин;

електрочайник – до 1500 Вт;

перфоратор – 1 – 2 години;

пральну машину – 2 – 3 години.

Не рекомендовано використовувати для сушарки для одягу, станціонарних кондиціонерів, великих електропечей.

EcoFlow Delta Pro Ultra

Флагманська модель для максимальних навантажень і повноцінного резервного живлення будинку. Її потужність – 3600 Вт. Заряджання займає до 2 годин від мережі. Вага – близько 45 кілограмів.

Підтримує:

кондиціонери;

електроплити;

великі холодильники (10+ годин);

домашні сервери та інше потужне обладнання.

Правила безпеки під час користування екофлоу

Зарядні станції добре виручають під час блекаутів, але перед використанням важливо знати базові правила безпеки: