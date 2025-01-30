Творче пристосування: як можна повторно використати старі рушники

Банні рушники – це своєрідна загадка. Вони слугують нам лише після душу, коли ми перебуваємо в найчистішому стані, а все ж з часом стають зношеними, втрачають м’якість, накопичують неприємні запахи та починають дряпати шкіру.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, якщо ваші рушники втратили колишню якість, – це знак, що настав час їх замінити. Але не поспішайте викидати їх у смітник. Як використати рушники повторно або переробити для інших домашніх потреб, розповідаємо далі.

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Багаторазові насадки для швабри

Виріжте старий рушник за розміром швабри, закріпіть його на насадці та використовуйте для сухого або вологого прибирання. Після використання рушник можна випрати та повторно застосовувати.

Ганчірки для прибирання

Розріжте старий рушник на невеликі шматки й використовуйте їх для протирання меблів, миття автомобіля, прибирання кухні та підлоги. Такі ганчірки добре вбирають воду та легко перуться.

Наповнювач для кімнатних рослин

Якщо потрібно підняти рівень рослини в декоративному горщику, використовуйте згорнуті рушники як наповнювач. Вони створять стабільну основу та допоможуть закріпити рослину.

Багаторазові подушечки для зняття макіяжу

Розріжте рушник на невеликі квадрати, обшийте краї та використовуйте їх для вмивання чи зняття макіяжу. Це чудова альтернатива одноразовим ватним дискам.

Рукавиці для прибирання

Зробіть своїми руками рукавиці для витирання пилу або вологого прибирання. Виріжте з рушника дві частини у формі рукавиці, зшийте їх разом – і зручний інструмент для прибирання готовий.

Як використати старі рушники: дивіться відео

Лежаки та іграшки для тварин

Старі рушники можна перетворити на теплі підстилки для домашніх улюбленців або плетені іграшки для собак.

До речі, притулки для бездомних тварин завжди потребують рушників для облаштування лежаків або догляду за тваринами.

Інструмент для очищення вентиляційних отворів

Прикріпіть смужку рушника до дроту чи гнучкої палички та використовуйте її для видалення пилу та ворсинок з вентиляційних решіток.

Безпечне завивання волосся

Наріжте рушник на довгі смужки та використовуйте їх для безпечного завивання волосся без нагрівання.

Банна рукавиця

Перетворіть старий рушник на банну рукавицю для зручного намилювання та пілінгу шкіри.

Захист від протягів

Скрутіть рушник, зашийте його у формі валика та використовуйте як ущільнювач для дверей або вікон, щоб зберегти тепло в домі.

Підв’язки для рослин

У саду рушники можна нарізати на м’які смужки та використовувати для підтримки крихких рослин.