Як переосмислити старі меблі: креативні способи оновлення інтер’єру

Тенденції в дизайні меблів змінюються, а разом із ними – і наші смаки. Якщо колись улюблений стілець вже не викликає захоплення, не поспішайте з ним прощатися.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, перероблювання старих меблів – це не тільки бюджетний спосіб освіжити інтер’єр, але й можливість проявити креативність. Кілька простих і ефективних способів переосмислити застарілі предмети меблів, шукайте далі.

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Оновлення фарби або лаку

Найпростіший спосіб надати меблям новий вигляд – освіжити їх фарбою або лаком. Перефарбування допоможе адаптувати виріб до нової колірної палітри кімнати, а свіже покриття поверне природний блиск дерев’яним поверхням. Це доступний варіант, який не вимагає значних витрат.

Зміна форми

Невеликі модифікації, такі як обрізка ніжок стільця або заміна декоративних елементів на полицях, можуть кардинально змінити вигляд меблів. Такий підхід до редизайну та перероблення дозволяє адаптувати виріб до простору та сучасних дизайнерських рішень.

Декорування шпалерами

Шпалери з візерунком – відмінний спосіб додати індивідуальності. Наклейте їх на задню стінку книжкової шафи або дверцята шафки, щоб створити стильний акцент.

Як оновити меблі фарбою: дивіться відео

Переоббивка меблів

Оббивка м’яких меблів дозволяє повністю оновити їх зовнішній вигляд. Вінтажні стільці можна перетворити на яскраві акцентні елементи завдяки новій тканині з оригінальним малюнком.

Захисне покриття

Щоб зберегти природну патину або улюблений колір меблів, використовуйте захисний меблевий віск або акриловий герметик. Це допоможе зупинити процес старіння та продовжити термін служби виробу.

Заміна фурнітури

Нові ручки, гачки або ніжки можуть кардинально змінити зовнішній вигляд меблів. Вибирайте фурнітуру, яка поєднує в собі сучасний стиль або підкреслює вінтажний характер предмета.

Нове призначення

Стара шафа може стати органайзером, комод – тумбою під умивальник, а пластиковий стілець можна перетворити на стильний кошик для білизни. Не бійтеся експериментувати та надавати меблям нові функції.