Стіни чи стеля: що робити першим під час ремонту

Ремонтні роботи мають чітку послідовність дій. Якщо дотримуватися алгоритму від фахівців, то це значно облегшить ремонт, зекономить час і ресурси.

Так, які роботи спершу робити – стелю чи стіни – повідомляє 24 Канал.

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Алгоритм ремонтних робіт

Планування ремонту – це запорука успіху. Перед тим, як починати ремонт в оселі, варто чітко спланувати послідовність кожних дій.

Так, згідно з класичним методом усі ремонті роботи виконуються згори донизу. Тому, за цією методикою, спочатку варто робити стелю, а після – займатися оздобленням стін.

Річ у тім, що пил після встановлення стелі осідатиме на стінах. Якщо вони вже пофарбовані чи обклеєні шпалерами, то з ймовірністю 99,9% – стіни будуть брудними.



У якому порядку робити ремонт / Фото Freepik

Загалом, більшість майстрів та будівельників дотримуються наступного алгоритму дій під час ремонту:

демонтаж старого покриття підлоги, стін та стелі,

зачистка усіх поверхонь у кімнаті,

вирівнювання стелі, стін та підлоги,

оздоблення стелі (фарбування, натяжна стеля, шпалери тощо),

декоративне оздоблення стін (фарбування, штукатурка, шпалери),

встановлення підлоги.

Єдиний виняток у цьому алгоритмі – плінтуси під стелею. Їх варто встановлювати, коли стіни вже оздоблені. Такий порядок дій дозволить приховати стики між стінами та стелею.

Водночас багато майстрів дотримуються думки, що, до прикладу, натяжну стелю слід монтувати лише на останньому етапі ремонту, тобто коли стіни та підлога повністю оформлені. У будь-якому випадку, варто відштовхуватися від власних дизайнерських рішень та хоча б раз проконсультуватися зі спеціалістом, аби розібратися, що і за чим робити.

Раніше експерти також пояснили, що робити спочатку – стіни чи підлогу.