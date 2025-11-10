Швидка і не потребує олії: що таке аерогриль і що в ній можна готувати

Приготування їжі вдома часто забирає багато часу. Втім, з аерогрилем можна готувати смачні та корисні страви швидко й легко.

Що таке аерогриль?

Аерогриль працює як конвекційна духовка: вентилятор швидко проганяє гаряче повітря по невеликій камері, щоб страва рівномірно підрум'янилася. Більшість моделей мають кошик або решітку з отворами, щоб гаряче повітря обтікало їжу з усіх боків

Аерогриль може смажити м'ясо, запікати, коптити рибу, сушити фрукти, стерилізувати банки, готувати овочі гриль або навіть випічку. Його головна перевага – утворення хрусткої скоринки без використання олії. Страви виходять засмаженими зовні, але м'якими та соковитими всередині.

Користуватися аерогрилем просто: потрібно лише покласти продукти в кошик, встановити температуру та час приготування – і натиснути кнопку "Старт". В аерогрилі можна готувати прямо в термостійкому посуді. Сам аерогрилі можна готувати прямо в термостійкому посуді.

Страви, приготовлені в аерогрилі, набувають хрусткої скоринки / Фото Taste of Home

Головна перевага аерогрилю – швидкість. Страви готуються у кілька разів швидше, ніж у духовці чи на сковороді, що особливо зручно для тих, хто цінує час.

До того ж, під час приготування не утворюється дим і різкі запахи. Немає і ризику опіків чи бризок олії.

Завдяки такому способу приготування можна насолоджуватися здоровішими версіями улюблених страв. Смак залишається таким самим, але кількість жиру зменшується на 70 – 75%.

Ще один плюс – легке чищення. Більшість моделей мають знімні деталі, придатні для миття в посудомийці. Достатньо просто витрусити кошик і протерти внутрішню камеру вологою ганчіркою.

Серед популярних та якісних брендів, які виробляють аерогрилі, варто назвати Philips, Xiaomi і Tefal.

Влітку Xiaomi представила Air Fryer 6.5L з підтримкою розумних функцій / Фото Xiaomi

Що можна приготувати на аерогрилі?

Аерогриль підходить для найрізноманітніших страв – від класичних смажених, як картопля фрі чи крильця, до більш креативних, як піци чи десерти. Його також можна використовувати для розігріву їжі або швидкого запікання овочів. Можливості практично безмежні – від солоних закусок до солодких смаколиків.

Як пише видання Martha Stewart із посиланням на експертів, є продукти, які краще в аерогрилі не готувати:

ті, що занадто легкі за вагою . Дуже легкі продукти – наприклад, окремі тортильї чи чипси з капусти кейл – можуть літати всередині й потрапляти в нагрівальні елементи.

. Дуже легкі продукти – наприклад, окремі тортильї чи чипси з капусти кейл – можуть літати всередині й потрапляти в нагрівальні елементи. торти . Через сильну циркуляцію повітря тісто піднімається нерівномірно, і в результаті виходить перекошений десерт. До того ж тісто в аерогрилі швидко пересихає.

. Через сильну циркуляцію повітря тісто піднімається нерівномірно, і в результаті виходить перекошений десерт. До того ж тісто в аерогрилі швидко пересихає. сирі крупи . Не варто намагатися приготувати в аерогрилі рис, макарони чи ячмінь. Аерогриль не призначений для кип'ятіння води, тому він просто не зможе зробити зерна м'якими. Якщо засипати сухі крупи в аерогриль, вони лише підсушаться й стануть твердими та неїстівними.

. Не варто намагатися приготувати в аерогрилі рис, макарони чи ячмінь. Аерогриль не призначений для кип'ятіння води, тому він просто не зможе зробити зерна м'якими. Якщо засипати сухі крупи в аерогриль, вони лише підсушаться й стануть твердими та неїстівними. цілі запечені шматки м'яса (ростбіфи, буженина). Більшість аерогрилів занадто малі, щоб рівномірно приготувати такі страви.

(ростбіфи, буженина). Більшість аерогрилів занадто малі, щоб рівномірно приготувати такі страви. страви в рідкому клярі . Замість того, щоб підрум'янитися, рідкий кляр просто стікає крізь решітку, залишаючи вам липку, нерівномірну масу.

. Замість того, щоб підрум'янитися, рідкий кляр просто стікає крізь решітку, залишаючи вам липку, нерівномірну масу. жорсткі шматки м'яса ;

; рідкі страви, наприклад, супи, рагу чи соуси.

Жорсткі шматки м'яса краще не готувати в аерогрилі / Фото Julia Hartbeck

Що краще – аерогриль чи мультиварка?

Мультиварка поєднує функції каструлі, духовки та пароварки. Вона може варити, тушкувати, смажити, готувати на пару, випікати та навіть створювати йогурти чи варення.

Основні відмінності між мультиваркою та аерогрилем:

Принцип роботи : Мультиварка готує за допомогою нижнього нагрівання, підтримуючи стабільну температуру й тиск. Аерогриль використовує потужний потік гарячого повітря, яке циркулює навколо продуктів і забезпечує рівномірне запікання.

: Мультиварка готує за допомогою нижнього нагрівання, підтримуючи стабільну температуру й тиск. Аерогриль використовує потужний потік гарячого повітря, яке циркулює навколо продуктів і забезпечує рівномірне запікання. Тип страв : Мультиварка ідеально підходить для варіння, тушкування, приготування каш, плову, супів і рагу. Аерогриль краще справляється із запіканням м'яса, овочів, риби, картоплі фрі чи курячих крилець без олії.

: Мультиварка ідеально підходить для варіння, тушкування, приготування каш, плову, супів і рагу. Аерогриль краще справляється із запіканням м'яса, овочів, риби, картоплі фрі чи курячих крилець без олії. Об'єм : Мультиварки зазвичай мають чашу об'ємом до 7 літрів. Аерогрилі – більші, іноді до 15 літрів, що дозволяє готувати кілька страв одночасно.

: Мультиварки зазвичай мають чашу об'ємом до 7 літрів. Аерогрилі – більші, іноді до 15 літрів, що дозволяє готувати кілька страв одночасно. Використання олії : У мультиварці потрібно зовсім трохи олії або взагалі без неї. В аерогрилі вона не потрібна зовсім – продукти обсмажуються завдяки гарячому повітрю.

: У мультиварці потрібно зовсім трохи олії або взагалі без неї. В аерогрилі вона не потрібна зовсім – продукти обсмажуються завдяки гарячому повітрю. Догляд : Мультиварку легко мити — достатньо промити чашу. Більшість аерогрилів мають знімні деталі, а деякі навіть функцію самоочищення. Результат: Страви з мультиварки виходять м’якими, ніжними та соковитими. В аерогрилі – із золотистою, хрусткою скоринкою без зайвого жиру.

: Мультиварку легко мити — достатньо промити чашу. Більшість аерогрилів мають знімні деталі, а деякі навіть функцію самоочищення. Результат: Страви з мультиварки виходять м’якими, ніжними та соковитими. В аерогрилі – із золотистою, хрусткою скоринкою без зайвого жиру. Ціна : аерогрилі зазвичай дешевші, бо у них лише одна функція;

: аерогрилі зазвичай дешевші, бо у них лише одна функція; Швидкість : аерогриль готує швидше, адже мультиварці потрібно час, щоб розігрітися.

: аерогриль готує швидше, адже мультиварці потрібно час, щоб розігрітися. Призначення : якщо хочете готувати різноманітно й для великої компанії – краще мультиварка.

: якщо хочете готувати різноманітно й для великої компанії – краще мультиварка. Енергоефективність : мультиварки споживають менше енергії, бо добре утримують тепло.

: мультиварки споживають менше енергії, бо добре утримують тепло. Функціональність: багато мультиварок можуть виконувати функцію аерогрилю, але навпаки – ні. Аерогриль – компактний варіант, зручний для невеликих кухонь. Мультиварка – більша, але універсальніша.

Що обрати аерогриль чи мультипіч?

Мультипічка – це багатофункціональний пристрій, який може замінити духовку, сковороду, пароварку та навіть йогуртницю. Вона підходить для запікання, тушкування, варіння, приготування на пару й випічки.

На відміну від аерогрилі, є універсальною та може приготувати більшу кількість страв. Також мультипічка більша за об'ємом. Водночас вона готує довше за аерогриль.

Мультипічку найчастіше хвалять за просте програмування та можливість готувати "все в одному". Аерогриль цінують за економію часу та низьке енергоспоживання.

Мультипічка стане ідеальним вибором для:

сімей із 3 – 4 осіб;

тих, хто любить різноманітні страви (від супів до десертів);

прихильників здорового харчування та домашніх заготовок.

Аерогриль підійде для:

однієї або двох людей;

тих, хто цінує швидкість і простоту;

любителів запеченого, хрусткого й без олії.

Отже, якщо вам потрібен один універсальний прилад – беріть мультипічку. Якщо хочете готувати швидко й смачно без жиру – обирайте аерогриль.