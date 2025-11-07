Дизайнер Владислав Шевко підказав, як зробити кухню більш відкритою і сучаснішою. За його словами, варто відмовитися від верхніх шаф, передає 24 Канал.

Кухня без верхніх шаф – практично чи ні?

Експерт каже, що таке рішення дозволить відчутно зменшити бюджет на реалізацію кухні, особливо якщо вона велика за розмірами. Він запевняє, що приміщення не втратить в естетиці, а навпаки видаватиметься більш легким і просторим.

Приклад кухні без верхніх шаф, яку створили декілька років тому / Фото Влад Шевко

Дизайнер попросив користувачів мережі оцінити цю ідею. Думки людей розділилися.

Користувач goriachaiatochka визнав, що кухня без верхніх шаф – чудовий варіант. "Справді без верхніх шаф наче є чим дихати", – написав він.

"Раніше не уявляла, як це без верхніх шаф. А зараз у нас проект без них", – похвалилася Вікторія Клименко.

Тим часом Надія Лабик зауважила, що сама по собі ідея гарна. Однак вона працюватиме лише на кухні великої площі. "На кухні в 5 – 7 метрів відмовитися від верхніх шаф можна тільки, якщо практично не готуєш", – пояснила жінка.

Світлана Пелимська каже, що зекономити однаково важко. Замість верхніх шаф доводиться інвестувати в одну велику.

Це якщо у вас є в кухні комора, куди можна всі крупи та слоїки поставити, тоді можна без додаткових окремих шаф обійтись. В нас комори не було. Тому робили окрему (шафу – 24 Канал). Вийшло дорого, але класно,

– поділилася власним досвідом користувачка.

Свій коментар залишила і дизайнерка інтер'єрів Ілона. Вона заявила, що кухня без верхніх шаф "підходить лише людям, котрі не готують і майже не бувають вдома, бо в інакшому випадку там все буде завалено".

Інна Мокра критично оцінила приклад кухні без верхніх шаф. Вона зауважила, що та має жахливий вигляд. Жінка вважає, що якщо вже прибрали верхні шафи, то потрібно дотримуватися мінімалізму – не заставляти речами відкриті полиці та стільниці, інакше простір має захаращений вигляд.

Видання Bertch пише, що на кухню без верхніх шаф проникає більше світла, тому вона видається візуально просторішою.

Експерти радять для зручності:

використовувати органайзери, висувні полиці та роздільники в нижніх шафах;

додати острів або буфетну, якщо потрібно більше місця для зберігання;

замінити шафу відкрити полицями.

