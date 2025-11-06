Вузька фурнітура, лаконічні форми шаф і менше зайвих деталей – ось що визначатиме стиль 2026 року, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Які кухонні шафи обирати у 2026 році?

Мінімалістична фурнітура

Фурнітура – це доступне оновлення навіть для орендованого житла. У 2026 році дизайнери радять робити ставку на витончені, тонкі ручки або взагалі відмовитись від них. Багато власників обирають шафи без ручок, щоб підкреслити красу дерева. Системи відкривання натиском роблять такий дизайн і стильним, і зручним.

Насичені кольори

У 2026 році на зміну нейтральним відтінкам прийдуть глибокі кольори дорогоцінних каменів і насичені коричневі тони. Популярність матимуть темно-синій, баклажановий і лісовий зелений. Вони створюють атмосферу тепла, глибини й гармонії.

Сучасний мінімалізм

Модними стануть пласкі фасади без панелей і рельєфів. Такі шафи – лаконічні, сучасні на вигляд й легко очищуються від пилу. Це ідеальний вибір для тих, хто прагне повністю оновити кухню в сучасному стилі.

Вставки з сітки

Трендом 2026 року стануть оригінальні вставки з ротангу, тканини чи металевої сітки. Це щось середнє між відкритими полицями та традиційними дверцятами – спосіб додати текстуру і водночас сховати хаос усередині шафи.

Вставки з сітки – тренд 2026 року / Фото з відкритих джерел

Відкриті полиці

Цей стиль не новий, але й надалі залишатиметься популярним. Відкриті полиці візуально розширюють простір і дозволяють показати красивий посуд чи декор.

Відкриті полиці залишаються модними / Фото Jean Allsopp

Натуральне дерево

Не всім до душі яскраві кольори – тому натуральність стане альтернативою. У 2026 році популярність матимуть екологічні матеріали: перероблене дерево, бамбук та інші природні варіанти. Вони створюють спокійну атмосферу та підкреслюють індивідуальну фактуру.

Найпопулярніші породи – горіх і білий дуб /Фото PrimeLensCrafter / Shutterstock

Двоколірні шафи

Контраст між темними нижніми та світлими верхніми шафами створює глибину й баланс.

Це ідеальний варіант для тих, хто не може визначитися між фарбою та деревом – обидва рішення матимуть гармонійний вигляд / Фото Heidi Caillier Design

Видання Marth Stewart також пише, у 2026 році в тренді будуть:

вільна комора . Якщо дозволяє простір, можна зробити окрему кімнату для зберігання продуктів;

. Якщо дозволяє простір, можна зробити окрему кімнату для зберігання продуктів; дизайнерські елементи 1990-х. Цей стиль повертається через декоративні витяжки, облямовані мийки та плиткові стільниці.

Кухонні стільниці, з якого матеріалу, будуть популярні у 2026 році?

Стільниці – ключовий елемент кухні. У 2026 році популярними стануть лавові стільниці. Лавовий камінь – це природна вулканічна порода, що покривається емаллю і випалюється при високій температурі. Він витримує гаряче, довговічний і має унікальний зовнішній вигляд, додаючи кухні кольору та характеру. Крім того, це екологічний матеріал, який служить багато років. Головний мінус – висока ціна.