Чим наповнити годівничку взимку – розкаже 24 Канал з посиланням на Audubon.

Що варто класти в годівничку?

Насіння соняшнику

Основою зимового раціону більшості дрібних птахів є насіння, багате на жири. Найкращий варіант – несмажене чорне насіння соняшнику. Воно легко розколюється дзьобом і містить багато енергії, необхідної в мороз.

Зернові суміші

Для горобців, зеленяків і вівсянок підійдуть суміші з проса, вівса та пшениці. Такі зерна забезпечують тривале насичення. Головне правило – корм має бути сухим і без плісняви. Насіння льону та конопель Це справжній "суперфуд" для птахів. Конопляне насіння дуже калорійне, а лляне допомагає підтримувати здорове пір'я, що важливо для збереження тепла.

Несолоне сало та тваринні жири

У сильні морози птахи особливо потребують жирів. Несолоне свиняче сало можна підвішувати на мотузці або закріплювати на дереві. Важливо, щоб продукт не містив солі чи спецій.



Жирові кулі

Їх можна зробити самостійно, змішавши розтоплений жир із зерном. Після застигання такі кулі зручно розміщувати в сітках – вони не розсипаються і безпечні для птахів.

Ягоди та фрукти

Дрозди, снігурі та омелюхи віддають перевагу м'якій їжі. Для них підійдуть сушені або заморожені ягоди горобини, калини, шипшини, а також шматочки яблук і груш без цукру.

Що категорично заборонено класти в годівничку?

Як пише Ideal Home:

Хліб – це найпоширеніша помилка. Чорний хліб викликає бродіння в шлунку, а білий містить дріжджі та сіль і не дає потрібної енергії. Солоні, смажені та приправлені продукти. Сіль викликає зневоднення, а смажені насіння та горіхи шкодять печінці птахів. Зіпсована їжа. Пліснява містить токсини, які можуть призвести до масових отруєнь. Солодощі та продукти з цукром. Організм птахів не здатен їх нормально засвоювати.

Чистота і безпека – не менш важливі. Годівничку потрібно регулярно очищати від залишків корму та посліду, адже брудні поверхні стають осередками інфекцій. Раз на місяць конструкцію варто мити слабким розчином оцту та добре висушувати.

Як зробити годівничку для птахів за 10 хвилин?

Для виготовлення годівнички знадобляться пластикова пляшка, ножиці, двосторонній скотч, ложка та трохи корму для птахів. У пляшці або коробці зробіть отвір – достатньо вирізати одні широкі"дверцята". Проткніть місткість наскрізь і вставте дерев'яну ложку, паличку або олівець – це стане зручним місцем для птахів. Насипте несолоне насіння, крупи (пшоно, овес), дрібні горішки або покупну суміш для птахів.