Чем наполнить кормушку зимой – расскажет 24 Канал со ссылкой на Audubon.

Что стоит класть в кормушку?

Семена подсолнечника

Основой зимнего рациона большинства мелких птиц являются семена, богатые на жиры. Самый лучший вариант – нежареные черные семечки подсолнечника. Они легко раскалываются клювом и содержат много энергии, необходимой в мороз.

Зерновые смеси

Для воробьев, зеленушек и овсянок подойдут смеси из проса, овса и пшеницы. Такие зерна обеспечивают длительное насыщение. Главное правило – корм должен быть сухим и без плесени. Семена льна и конопли Это настоящий "суперфуд" для птиц. Конопляное семя очень калорийное, а льняное помогает поддерживать здоровое оперение, что важно для сохранения тепла.

Несоленое сало и животные жиры

В сильные морозы птицы особенно нуждаются в жирах. Несоленое свиное сало можно подвешивать на веревке или закреплять на дереве. Важно, чтобы продукт не содержал соли или специй.



Чем наполнить кормушку зимой / Фото Unsplash

Жировые шары

Их можно сделать самостоятельно, смешав растопленный жир с зерном. После застывания такие шары удобно размещать в сетках – они не рассыпаются и безопасны для птиц.

Ягоды и фрукты

Дрозды, снегири и омелюхи предпочитают мягкую пищу. Для них подойдут сушеные или замороженные ягоды рябины, калины, шиповника, а также кусочки яблок и груш без сахара.

Что категорически запрещено класть в кормушку?

Как пишет Ideal Home:

Хлеб – это самая распространенная ошибка. Черный хлеб вызывает брожение в желудке, а белый содержит дрожжи и соль и не дает нужной энергии. Соленые, жареные и приправленные продукты. Соль вызывает обезвоживание, а жареные семечки и орехи вредят печени птиц. Испорченная пища. Плесень содержит токсины, которые могут привести к массовым отравлениям. Сладости и продукты с сахаром. Организм птиц не способен их нормально усваивать.

Чистота и безопасность – не менее важны. Кормушку нужно регулярно очищать от остатков корма и помета, ведь грязные поверхности становятся очагами инфекций. Раз в месяц конструкцию следует мыть слабым раствором уксуса и хорошо высушивать.

Как сделать кормушку для птиц за 10 минут?

Для изготовления кормушки понадобятся пластиковая бутылка, ножницы, двусторонний скотч, ложка и немного корма для птиц. В бутылке или коробке сделайте отверстие – достаточно вырезать одну широкую "дверцу". Проткните емкость насквозь и вставьте деревянную ложку, палочку или карандаш – это станет удобным местом для птиц. Насыпьте несоленые семечки, крупы (пшено, овес), мелкие орешки или покупную смесь для птиц.