Інтер'єри більше не будуть нудними: який стиль витісняє мінімалізм

Останні роки мінімалізм міцно утримував позиції головного тренду в дизайні інтер'єру. Проте дедалі більше людей почали відчувати, що надто "чисті" й стерильні простори іноді бракують індивідуальності та тепла. У відповідь на це з'явився новий напрям.

Як пише Love Deco.ro, мовиться про мідімалізм, який пропонує золоту середину між стриманістю та виразністю.

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Що таке мідімалізм?

Мідімалізм – це сучасна дизайнерська концепція, яка поєднує принципи мінімалізму та максималізму. Сам термін утворений від поєднання двох стилів і описує баланс між простотою та декоративністю.

Цей підхід став відповіддю на втому від надмірно "ідеальних" інтер'єрів, у яких часто бракує характеру. Мідімалізм не відмовляється від порядку й чистих ліній, але додає більше емоційності та індивідуальних акцентів.

У чому різниця з мінімалізмом?

Класичний мінімалізм будується на принципі "менше – означає краще". Натомість мідімалізм зберігає простір і логіку оформлення, але дозволяє більше свободи у виборі деталей. У таких інтер'єрах з'являються кольорові акценти, декоративні предмети, виразні текстури та легкі візерунки.

Важливо, що все це використовується дозовано, щоб не порушити відчуття гармонії. Головна ідея мідімалізму – "менше, але змістовніше". Кожен елемент у просторі має свою функцію або естетичну цінність.



Що таке мідімалізм / Фото Pinterest

Як виглядає інтер'єр у стилі мідімалізм?

Основою мідімалізму зазвичай є нейтральна палітра:

білі,

бежеві,

сірі або теплі природні відтінки.

На цьому спокійному фоні з'являються більш виразні деталі – меблі незвичних форм, акцентні предмети декору або текстиль. Важливу роль відіграють і матеріали. Дизайнери активно використовують натуральне дерево, камінь, скло та текстуровані тканини, які додають глибини інтер'єру без візуального перевантаження.

Візерунки також присутні, але вони залишаються стриманими та продуманими. Це дозволяє зробити простір більш "живим", не втрачаючи при цьому відчуття порядку.

Чому мідімалізм набирає популярності?

Експерти відзначають, що мідімалізм став своєрідною реакцією на цифрову втому та одноманітність інтер'єрів із соцмереж. Люди хочуть жити у просторах, які виглядають сучасно, але водночас відображають їхню індивідуальність і створюють відчуття затишку. Саме тому новий тренд швидко набирає популярності серед дизайнерів і власників житла, які шукають баланс між естетикою та комфортом.