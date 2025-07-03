Чоловік перетворив старі колеса від трактора на дитячу мрію: що він зробив

Напевно, багато хто з нас бачив, які зі старих коліс виготовляють різні клумби чи декоративні фігури для вулиці. Однак один чоловік здивував мережу, створивши справжню дитячу мрію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у тіктоці користувача @14dlucyisha4.

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Що можна зробити з тракторних коліс

Автор відео вразив мережу своїми творіннями. Так, він перетворив старі тракторні колеса від трактора Т-150 на дитячу зону відпочинку.

Спершу він з одного колеса зробив невеликий басейн. Для цього він взяв одне велике колесо та запаяв його шматком заліза. Після того поверхню слід ретельно помити, висушити, знежирити та за допомогою каучукової фарби пофарбувати колесо.

Щоб імпровізований басейн мав ефектний вигляд, чоловік також вирішив зробити дерев'яні сходи та невеликий майданчик, щоб дітям було зручно купатися у басейні.

Басейн з колеса: дивіться відео

Згодом чоловік вирішив поруч зробити й пісочницю для дитини. Він повторив ті самі дії й у такому ж стилі зробив пісочницю.

Пісочниця з колеса: дивіться відео

У результаті в чоловіка вийшов дитячий майданчик мрії. Багато користувачів у коментарях зауважили, що хотіли б повторити таке й у своєму домі.

Раніше у мережі поділилися ідеєю, як старий велосипед перетворити на клумбу. Як виявилося, повторити це дуже легко.