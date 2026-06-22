Штори на кухні більше ніхто не вішає: чим їх замінюють у 2026 році

Ще кілька років тому важко було уявити кухню без класичних штор або довгих фіранок. Однак у 2026 році дизайнери все частіше відмовляються від такого рішення на користь більш практичних і сучасних альтернатив.

Що обирають замість традиційних штор – розповіли експерти Martha Stewart.

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Чому штори на кухні відходять у минуле?

Причина проста: текстиль на кухні швидко накопичує пил, вбирає запахи їжі, жир та потребує регулярного прання. На зміну традиційним шторам приходять матеріали та конструкції, які не лише мають стильний вигляд, а й значно спрощують догляд за приміщенням.

Чим замінити штори?

Лляні панелі стали новим трендом

Одним із найпопулярніших рішень дизайнери називають легкі панелі з натуральних матеріалів – льону, конопляного волокна або рамі. Такі панелі добре пропускають світло, створюють відчуття простору та допомагають захистити меблі від прямих сонячних променів.

Водночас вони не перевантажують інтер'єр і виглядають значно лаконічніше за традиційні гардини. Ще одна важлива перевага – простота догляду. На відміну від звичайних штор, лляні панелі рідше потребують прання та менше накопичують пил.

Панелі з льону на кухні / Фото Pinterest

Бамбукові жалюзі повертаються в моду

Дедалі частіше у сучасних кухнях можна побачити жалюзі з бамбука, ротанга або натурального шпону. Такі конструкції стійкі до вологи, перепадів температур і можуть служити багато років без втрати зовнішнього вигляду.

Крім того, вони дозволяють легко регулювати рівень освітлення в кімнаті – від повністю відкритого вікна до легкого затінення у спекотні дні. Фахівці зазначають, що натуральні матеріали також допомагають створити більш затишну атмосферу та добре поєднуються з популярними сьогодні екологічними стилями оформлення.



Жалюзі на кухні / Фото Pinterest

Римські штори не здають позицій

Для тих, хто не готовий повністю відмовитися від текстилю, хорошим варіантом залишаються римські штори. Найбільш актуальними вважаються моделі з:

льону,

джуту,

тканин із виразною фактурою.

Вони займають мінімум місця, мають акуратний вигляд і накопичують значно менше забруднень, ніж довгі класичні штори. Особливо гармонійно такі моделі виглядають у кухнях у стилі мінімалізм, скандинавському або сучасному інтер'єрі.



Римські штори / Фото Pinterest

На що звернути увагу під час вибору?

Дизайнери рекомендують для сонячних кухонь обирати світлі відтінки, які менше нагріваються та не створюють відчуття задухи в приміщенні. Власникам кухонь із газовими плитами радять звертати увагу на матеріали, стійкі до високих температур і такі, що не підтримують горіння.

Також не варто економити на механізмах та кріпленнях. Якісна фурнітура прослужить роками, тоді як дешеві пластикові конструкції можуть втратити функціональність уже через кілька місяців.