Чому досвідчені дачники закопують сирі яйця на грядках: відповідь вас здивує

Все більше городників використовують незвичайний спосіб підживлення рослин – закопують сире куряче яйце прямо в посадкову яму. На перший погляд такий метод може здатися дивним, однак прихильники органічного землеробства запевняють: він допомагає покращити стан ґрунту та забезпечити рослини поживними речовинами.

Більше про цей незвичний метод розповіло видання Onet.

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Чому яйце вважають природним добривом?

Курячі яйця містять низку елементів, важливих для розвитку рослин. Зокрема:

кальцій зміцнює клітинні стінки рослин і підвищує їхню стійкість до хвороб;

зміцнює клітинні стінки рослин і підвищує їхню стійкість до хвороб; фосфор сприяє розвитку кореневої системи, цвітінню та формуванню плодів; азот стимулює активний ріст зеленої маси.

Поступово розкладаючись у ґрунті, яйце віддає ці речовини рослинам, а також покращує структуру землі та її здатність утримувати вологу.

Як правильно використовувати сире яйце?

Найпоширеніший спосіб – покласти ціле сире яйце на дно посадкової ями. Для цього:

Викопайте лунку глибиною приблизно 10 – 15 сантиметрів. Покладіть на дно сире яйце. Засипте його шаром ґрунту. Після цього висадіть рослину. Якщо культура вже росте, можна обережно зробити кілька невеликих заглиблень поруч із нею, вилити туди сире яйце та засипати землею.

Для більшого ефекту деякі городники поєднують цей спосіб із внесенням компосту, перегною або деревної золи.



Чому яйце вважають природним добривом / Фото Unsplash

Для яких рослин підходить?

Найчастіше такий спосіб використовують під час вирощування:

помідорів;

перцю;

картоплі;

баклажанів;

інших овочевих культур із потужною кореневою системою.

Саме вони найбільше потребують фосфору та кальцію на початкових етапах розвитку.

Цікаво! Корисною є не лише внутрішня частина яйця. Подрібнена яєчна шкаралупа також може стати натуральним добривом. Вона містить багато кальцію, покращує структуру ґрунту та робить його більш пухким. Її можна змішувати із землею під час перекопування або розсипати навколо рослин.

Чим підживити огірки, щоб вони росли як на дріжджах?

Влітку огірки активно нарощують зелену масу та формують плоди, тому особливо потребують поживних речовин. Раніше ми писали, що для підживлення багато дачників використовують не лише готові мінеральні добрива, а й органічні настої, які містять азот, калій, фосфор та інші важливі елементи.