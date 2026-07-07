Подробнее об этом необычном методе рассказало издание Onet.

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Почему яйцо считают природным удобрением?

Куриные яйца содержат ряд элементов, важных для развития растений. В частности:

кальций укрепляет клеточные стенки растений и повышает их устойчивость к болезням;

клеточные стенки растений и повышает их устойчивость к болезням; фосфор способствует развитию корневой системы, цветению и формированию плодов; азот стимулирует активный рост зеленой массы.

Постепенно разлагаясь в почве, яйцо отдает эти вещества растениям, а также улучшает структуру почвы и ее способность удерживать влагу.

Как правильно использовать сырое яйцо?

Самый распространенный способ – положить цельное сырое яйцо на дно посадочной ямки. Для этого:

Выкопайте лунку глубиной примерно 10–15 сантиметров. Положите на дно сырое яйцо. Засыпьте его слоем почвы. После этого посадите растение. Если растение уже растет, можно осторожно сделать несколько небольших углублений рядом с ним, вылить туда сырое яйцо и засыпать землей.

Для большего эффекта некоторые огородники сочетают этот способ с внесением компоста, перегноя или древесной золы.



Почему яйцо считается природным удобрением / Фото Unsplash

Для каких растений подходит?

Чаще всего такой способ используют при выращивании:

помидоров;

перца;

картофеля;

баклажанов;

других овощных культур с мощной корневой системой.

Именно они больше всего нуждаются в фосфоре и кальции на начальных этапах развития.

Интересно! Полезна не только внутренняя часть яйца. Измельченная яичная скорлупа также может стать натуральным удобрением. Она содержит много кальция, улучшает структуру почвы и делает ее более рыхлой. Ее можно смешивать с землей во время перекопки или рассыпать вокруг растений.

Чем подкормить огурцы, чтобы они росли как на дрожжах?

Летом огурцы активно наращивают зеленую массу и формируют плоды, поэтому особенно нуждаются в питательных веществах. Ранее мы писали, что для подкормки многие дачники используют не только готовые минеральные удобрения, но и органические настои, содержащие азот, калий, фосфор и другие важные элементы.