Подробнее об этом необычном методе рассказало издание Onet.

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Почему яйцо считают природным удобрением?

Куриные яйца содержат ряд элементов, важных для развития растений. В частности:

  • кальций укрепляет клеточные стенки растений и повышает их устойчивость к болезням;
  • фосфор способствует развитию корневой системы, цветению и формированию плодов; азот стимулирует активный рост зеленой массы.

Постепенно разлагаясь в почве, яйцо отдает эти вещества растениям, а также улучшает структуру почвы и ее способность удерживать влагу.

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Как правильно использовать сырое яйцо?

Самый распространенный способ – положить цельное сырое яйцо на дно посадочной ямки. Для этого:

  1. Выкопайте лунку глубиной примерно 10–15 сантиметров.
  2. Положите на дно сырое яйцо.
  3. Засыпьте его слоем почвы.
  4. После этого посадите растение.
  5. Если растение уже растет, можно осторожно сделать несколько небольших углублений рядом с ним, вылить туда сырое яйцо и засыпать землей.

Для большего эффекта некоторые огородники сочетают этот способ с внесением компоста, перегноя или древесной золы.


Почему яйцо считается природным удобрением / Фото Unsplash

Для каких растений подходит?

Чаще всего такой способ используют при выращивании:

  • помидоров;
  • перца;
  • картофеля;
  • баклажанов;
  • других овощных культур с мощной корневой системой.

Именно они больше всего нуждаются в фосфоре и кальции на начальных этапах развития.

Интересно! Полезна не только внутренняя часть яйца. Измельченная яичная скорлупа также может стать натуральным удобрением. Она содержит много кальция, улучшает структуру почвы и делает ее более рыхлой. Ее можно смешивать с землей во время перекопки или рассыпать вокруг растений.

Чем подкормить огурцы, чтобы они росли как на дрожжах?

Летом огурцы активно наращивают зеленую массу и формируют плоды, поэтому особенно нуждаются в питательных веществах. Ранее мы писали, что для подкормки многие дачники используют не только готовые минеральные удобрения, но и органические настои, содержащие азот, калий, фосфор и другие важные элементы.