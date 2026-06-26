Забудьте про сайдинг: у чому секрет популярного скандинавського фасаду

Поки частина власників будинків щоліта оновлює фарбу на фасадах або ремонтує пошкоджений сайдинг, у Північній Європі вже давно обрали інший підхід до зовнішнього оздоблення житла. У Швеції, Норвегії та Фінляндії дедалі більшої популярності набуває скандинавський фасад.

Експерти ArchDaily пояснили, що таке скандинавський фасад і чи підходить він для України.

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Як працює скандинавський підхід?

Клімат Північної Європи складно назвати м'яким:

висока вологість,

часті дощі,

сніг,

сильний вітер і різкі перепади температур.

Все це змусило будівельників шукати рішення, які витримують десятиліття експлуатації без постійного ремонту. Одним із таких рішень стало вертикальне дерев'яне облицювання фасадів із спеціальною обробкою. Завдяки структурі матеріалу захисні покриття краще вбираються, а волога швидше випаровується, не затримуючись у деревині.

Додатково фасад монтують із вентиляційним зазором, що дозволяє стінам "дихати" та зменшує ризик утворення конденсату і грибка.



Як працює скандинавський підхід / Фото Pexels

Чому скандинави відмовляються від класичних рішень?

Головний принцип північної архітектури – мінімум обслуговування при максимальній довговічності. Тому в сучасних житлових районах Стокгольма, Осло та Гельсінкі дедалі частіше використовують не традиційне дерево, яке потребує регулярного фарбування, а сучасні фасадні матеріали з імітацією натуральної текстури.

Такі рішення дозволяють зберегти характерний "північний" вигляд будинків без постійних витрат на оновлення покриття та захист від ультрафіолету чи вологи. Популярність скандинавських фасадів пояснюється практичними перевагами:

естетичний і сучасний зовнішній вигляд,

висока стійкість до вологи, морозу та сонця,

мінімальні витрати на обслуговування,

відсутність потреби регулярного фарбування,

покращена вентиляція стін,

сумісність із різними архітектурними стилями.

Чи підходить це для України?

Фахівці з енергоефективного будівництва зазначають, що скандинавські фасадні рішення добре адаптуються до українських умов, особливо в регіонах із холодними зимами та високою вологістю. Водночас важливим залишається не лише вибір матеріалу, а й якість утеплення, правильна вентиляція фасаду та професійний монтаж – саме ці фактори визначають довговічність конструкції.