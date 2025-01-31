Будівництво дому з нуля: скільки коштує підключення газу та світла

Будівництво будинку з нуля потребує чимало ресурсів – як фізичних, так і матеріальних. Адже окрім самих будівельних робіт, слід пам'ятати й про підключення дому до світла та газу.

Однак, ці процеси коштують недешево. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на @olesya_lifanchuk.

До теми Чималенька сума: скільки коштує будівництво дому з нуля

Скільки коштує підключення світла до будинку

Жінка розповіла, що після того, як збудували будинок, виникло питання підключення його до електроенергії. Так, вона звернулася до обленерго і замовила 3 фази на 15 кіловат. За проєкт електропідключення з нуля подружжя заплатило 4 000 гривень і почало чекати, поки його виконають. Ще 15 тисяч гривень витратили на матеріали та саме підключення.

Після довгих перевірок, втілення проєкту та роботи з документами, лічильник вдалося встановити. Щоправда, за нього довелося доплатити ще 4800 гривень. Також на процедури в РЕС довелося заплатити близько 3400 гривень.

За словами жінки, загалом, на підключення будинку до електроенергії знадобилося 15 місяців та близько 20 тисяч гривень.

Чи дорого підключити світло до будинку: дивіться відео

Наскільки дорого під'єднати дім до газопостачання

Перед тим, як підключати будинок до газопостачання, потрібно отримати дозвіл у ЦНАП. За словами жінки, на ці документи їй довелося витратити близько 16 тисяч гривень. Також довелося заплатити за розробку проєктів для підключення газопостачання – внутрішній і зовнішній. У 2024 році за це довелося заплатити близько 9700 гривень.

Оскільки під час проєктування будинку подружжя вирішило, що газові труби будуть під землею, то довелося копати траншеї на території. Для цього потрібно було найняти екскаватор, що коштувало 4000 гривень.

Загалом, лише на зовнішнє підключення газу пара витратила близько 60 тисяч гривень.

Скільки коштує зовнішнє підключення газу: дивіться відео

Що стосується внутрішнього підключення, то спочатку довелося купити автоматичні вимикачі газу, щоб у випадку витоку вони автоматично перекривали подачу. Це коштувало 3200 гривень.

За встановлення лічильників довелося заплатити ще 25 тисяч гривень. Відтак, на внутрішні роботи з газопостачання довелося витратити 90 тисяч гривень.

Скільки коштують внутрішні роботи з газопостачання: дивіться відео

Однак і на цьому роботи не закінчуються, адже ще слід враховувати витрати на вентиляцію та отримати технічний паспорт на будинок.