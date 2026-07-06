Не поспішайте вмикати вентилятор: він може зробити вдома ще спекотніше

У спекотні літні дні багато людей рятуються від високої температури за допомогою вентилятора, вважаючи його бюджетною альтернативою кондиціонеру. Однак фахівці попереджають: цей прилад не знижує температуру повітря в кімнаті.

Ба більше, за певних умов він навіть може трохи її підвищити. Про це повідомляє Deccoria.pl.

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Чому вентилятор не охолоджує приміщення?

На відміну від кондиціонера, який відводить тепло назовні, вентилятор просто створює циркуляцію повітря. Відчуття прохолоди виникає тому, що потік повітря прискорює випаровування поту зі шкіри. Завдяки цьому організм швидше віддає тепло, і людині здається, що температура стала нижчою, хоча насправді вона майже не змінюється.

Крім того, будь-який електроприлад під час роботи виділяє тепло. Якщо вентилятор працює у щільно зачиненій кімнаті протягом тривалого часу, температура може незначно підвищитися.

Багато людей залишають вентилятор увімкненим у закритій кімнаті на цілий день, сподіваючись, що він охолодить приміщення. Насправді пристрій лише перемішує вже нагріте повітря, тому ефект від такого використання мінімальний.

Як використовувати вентилятор правильно?

Фахівці рекомендують дотримуватися кількох простих правил:

Увечері або вночі поставити вентилятор біля відкритого вікна, направивши його назовні – це допоможе швидше вивести гаряче повітря з квартири. Якщо є можливість, відкрити вікна з різних боків помешкання, щоб створити природний протяг. У найспекотніші години дня тримати вікна зачиненими та закривати штори або жалюзі, щоб сонце менше нагрівало кімнату. Саме нічне провітрювання вважається найефективнішим способом охолодити житло без кондиціонера.

Чи допомагає лід перед вентилятором?

Популярний спосіб із пляшками замороженої води або мискою з льодом дійсно може дати короткочасний ефект. Для цього достатньо поставити дві-три заморожені пластикові пляшки перед вентилятором на відстані приблизно 10 – 20 сантиметрів.

Потік повітря проходитиме повз холодну поверхню й стане прохолоднішим. Втім, такий метод працює лише доти, доки не розтане лід, і здатний охолодити лише невелику зону – наприклад, біля робочого столу або ліжка. Повністю замінити кондиціонер він не може.

Коли вентилятор майже неефективний?

Найменше користі від вентилятора під час сильної спеки у поєднанні з високою вологістю. У таких умовах піт випаровується значно повільніше, тому організм гірше охолоджується, а навіть потужний потік повітря не приносить відчутного полегшення.

Щоб вентилятор працював максимально ефективно, варто уникати кількох поширених помилок:

не залишати його працювати в порожній кімнаті;

не відкривати вікна вдень, коли надворі спекотніше, ніж у квартирі;

не направляти потік повітря на нагріті сонцем стіни чи вікна;

не очікувати, що вентилятор повністю замінить кондиціонер.

Хоч вентилятор і не знижує температуру повітря, за правильного використання він допомагає легше переносити літню спеку та робить перебування вдома значно комфортнішим.



Як вберегтися від спеки / Фото 24 Каналу