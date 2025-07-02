Викинути чи подарувати нове життя: куди подіти старий диван

Доволі часто може виникати питання: "Куди подіти старі меблі?" Хтось відразу відправляє його на утилізацію, а інші – задумуються, чи не подарувати старому дивану нове життя.

Що ж можна зробити зі старим диваном – повідомляє 24 Канал.

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Куди діти старий диван

Найчастіше питання "Що робити зі старим диваном" виникає під час ремонту чи переїзду. Багато хто вважає, що найлегшим є варіант викинути меблі на смітник, проте це не єдиний спосіб. І навіть викидати непотрібний диван слід правильно.

По-перше, не варто виносити диван просто на узбіччя чи до контейнерів зі сміттям. Звичні сміттєвози не зможуть з таким впоратися, а тому він так і залишиться обабіч дороги чи під під'їздом.

Якщо ви вирішили викинути диван, то його слід самостійно вивезти на сміттєзвалище. Але перед цим слід з'ясувати, чи можна на цьому звалищі залишати великогабаритні речі, скільки людей знадобиться на допомогу і яка вартість вивезення меблів на смітник.



Що робити зі старим диваном / Фото Unsplash

Ще один варіант – подарувати старим меблям нове життя. Якщо каркас дивану, вся деревина та пружини вціліли, а весь вигляд псує лише оббивка, то його можна легко перетягнути. Головне у питанні реставрації меблів – знайти професіонала та обрати якісні матеріали.

До слова, нещодавно дівчина, яка самостійно робить ремонт, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла, як відреставрувати старі стільці та стіл. Вона поділилася власним досвідом та корисними порадами.

Також можна віддати диван нужденним. Ця практика дуже поширена у багатьох країнах, тому можна звернутися до різних благодійних організацій і поцікавитися, чи не потрібні їм меблі.

Старий диван можна і продати. Це не тільки допоможе позбутися меблів, а й трохи заробити.