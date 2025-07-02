Что же можно сделать со старым диваном – сообщает 24 Канал.

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Куда деть старый диван

Чаще всего вопрос "Что делать со старым диваном" возникает во время ремонта или переезда. Многие считают, что самым легким является вариант выбросить мебель на свалку, однако это не единственный способ. И даже выбрасывать ненужный диван следует правильно.

Во-первых, не стоит выносить диван просто на обочину или к контейнерам с мусором. Привычные мусоровозы не смогут с таким справиться, а потому он так и останется на обочине дороги или под подъездом.

Если вы решили выбросить диван, то его следует самостоятельно вывезти на свалку. Но перед этим следует выяснить, можно ли на этой свалке оставлять крупногабаритные вещи, сколько людей понадобится на помощь и какова стоимость вывоза мебели на свалку.



Что делать со старым диваном / Фото Unsplash

Еще один вариант – подарить старой мебели новую жизнь. Если каркас дивана, вся древесина и пружины уцелели, а весь вид портит только обивка, то его можно легко перетянуть. Главное в вопросе реставрации мебели – найти профессионала и выбрать качественные материалы.

К слову, недавно девушка, которая самостоятельно делает ремонт, в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала, как отреставрировать старые стулья и стол. Она поделилась собственным опытом и полезными советами.

Также можно отдать диван нуждающимся. Эта практика очень распространена во многих странах, поэтому можно обратиться в различные благотворительные организации и поинтересоваться, не нужна ли им мебель.

Старый диван можно и продать. Это не только поможет избавиться от мебели, но и немного заработать.